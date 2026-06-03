Caja Rural de Asturias lleva a Madrid "su mejor versión" con un foro que une la Asturias económica y la creativa

Logo del evento de Caja Rural de Asturias en Madrid - CAJA RURAL DE ASTURIAS

OVIEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Asturias celebrará este jueves en Madrid un evento en la Real Fábrica de Tapices en el que ofrecerá "su mejor versión", con un acto que mostrará las grandes oportunidades del Principado como territorio para la inversión y como espacio para la creación. El encuentro combinará una visión económica y otra cultural de Asturias, y contará con más de doscientos invitados, entre representantes institucionales, empresarios y creadores.

La cita articulará dos grandes espacios de diálogo bajo los títulos 'Creemos en Asturias' y 'Creamos en Asturias'. En ambos relatos se subrayará la tradición como valor del que emerge la modernidad, tomando como referencia algunos de los grandes exponentes culturales de la región, como los Premios Princesa de Asturias, la Ópera de Oviedo, la creación audiovisual, la gastronomía o la sidra.

El primer bloque, 'Creemos en Asturias', abordará el presente y el futuro económico de la comunidad, en una conversación moderada por los periodistas Carlos Prieto (El Comercio) y Xuan Fernández (La Nueva España). En ella participarán Raquel Tapia, directora general de Sanofi; Ana Isabel Fernández, rectora de CUNEF Universidad y presidenta de la Fundación Princesa de Asturias; José Armando Tellado, CEO del Grupo Central Lechera Asturiana y vicepresidente de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas; Pablo Martín, presidente de Izertis; y Carlos León Gasalla, director de la Fábrica de Armas de Trubia, Rheinmetall Expal Munitions.

El segundo espacio, 'Creamos en Asturias', estará conducido por los periodistas Enrique Bueres y Pachi Poncela y ofrecerá diferentes perspectivas sobre el potencial cultural del territorio. Tendrá como hilo conductor la montera picona y contará con la música de David Varela como elemento vertebrador, además de testimonios y la participación de figuras destacadas de la Asturias más creativa.

Según la entidad, este foro aspira a abrir una ventana al diálogo sobre lo que es Asturias y lo que aspira a ser, incorporando miradas diversas que permitan enriquecer el debate. El objetivo es que ambos relatos, el económico y el cultural, "tejan un tapiz" que muestre la mejor versión de la comunidad: lo que es, lo que ha sido y lo que quiere llegar a ser.