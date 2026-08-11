Caja Rural y Asturmanager reivindican el potencial del medio rural para emprender. En la foto Pedro Carro, Patricia Barbi, Miguel Iglesias, Ana Labad, Pilar Martínez y Eva Pando. - CAJA RURAL

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural de Asturias y Asturmanager han reivindicado este martes en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) el potencial del medio rural para impulsar proyectos empresariales innovadores, competitivos y vinculados a su entorno durante el encuentro 'Nuestra mejor versión: Emprende Territorio'.

La jornada ha reunido a los ganadores de las tres ediciones de la Beca Emprende Territorio: Ana Labad, de Anchoas Hazas; Patricia Barbi, de Casa Sueño; y Miguel Iglesias, de Pez y Ardilla, tres iniciativas que desarrollan su actividad desde distintos puntos de Asturias y que comparten su apuesta por generar empleo y oportunidades en el territorio.

La apertura del encuentro ha corrido a cargo de la presidenta de Asturmanager, Pilar Martínez, y de la directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando, quien ha destacado que emprender en el medio rural implica afrontar dificultades añadidas, pero también permite aprovechar recursos, conocimiento e identidad propios.

"Cuando hablamos de territorio no pensamos únicamente en un lugar o en un paisaje. Pensamos, sobre todo, en las personas que deciden construir allí su futuro", ha señalado Pando.

Durante la mesa redonda, los participantes ha compartido sus experiencias empresariales y han abordado algunos de los principales retos de emprender fuera de los grandes núcleos urbanos, como la burocracia, la conectividad, la dispersión geográfica, la captación de personal o la estacionalidad.

Asimismo, han puesto en valor algunas de las oportunidades que ofrece el medio rural, entre ellas la cercanía, el conocimiento local, la colaboración entre empresas y la posibilidad de desarrollar propuestas diferenciadas ligadas al territorio.

Entre los proyectos presentados figuran Anchoas Hazas, que ha recuperado la tradición conservera de Lastres; Casa Sueño, un alojamiento y espacio de restauración vinculado al Camino de Santiago en Salas; y Pez y Ardilla, una empresa de turismo activo nacida en Valdés.