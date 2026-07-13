Caja Rural y la Unión de Autoescuelas firman un convenio para mejorar la financiación de más de 70 centros en Asturias

Luis Alonso, dtor Caja Rural de Asturias en Mieres; Rubén Castro, presidente de UEAS; Lilian Valdés, responsable de instituciones; José Manuel Álvarez, director de zona y Santiago Rodríguez, gestor de empresas. - CAJA RURAL DE ASTURIAS

OVIEDO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Empresarios de Autoescuelas de Asturias (UEAS) y Caja Rural de Asturias han firmado un convenio de colaboración para impulsar y mejorar las condiciones financieras de las más de 70 autoescuelas asociadas en la región.

El acuerdo ha sido suscrito este lunes por el presidente de UEAS, Rubén Castro, y el director de zona de la entidad financiera, José Manuel Álvarez, con el objetivo de facilitar el acceso a instrumentos de financiación más ágiles y apoyar la competitividad del sector.

En virtud de este convenio, Caja Rural pone a disposición de las autoescuelas una amplia gama de productos y servicios financieros en condiciones preferentes, entre los que se incluyen cuentas sin comisiones de administración y mantenimiento, ventajas en la contratación de seguros y condiciones favorables para la financiación de vehículos.

Ambas entidades han destacado que la firma refuerza su colaboración y refleja el interés común por respaldar la actividad profesional de este colectivo.

La Unión de Empresarios de Autoescuelas de Asturias es la entidad de referencia en el ámbito de la formación vial en el Principado, donde desarrolla labores de representación, asesoramiento y promoción de iniciativas orientadas a mejorar la movilidad y la seguridad vial.

Por su parte, Caja Rural de Asturias cuenta con 117 oficinas en la comunidad y una amplia experiencia en el diseño de soluciones financieras adaptadas a distintos sectores profesionales.