Los cajeros ciudadanos de Pola de Siero y Lugones superan las 14.800 operaciones

El concejal de Hacienda de Siero, Raimundo Díaz, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Pergentino Martínez, con un cajero ciudadano. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los cajeros ciudadanos puestos en marcha por el Ayuntamiento de Siero para agilizar trámites con la Administración en Pola de Siero y Lugones han superado las 14.800 operaciones. En concreto los terminales han expedido 14.069 certificados de empadronamiento y han permitido el pago de 733 recibos municipales. El importe abonado a través de los cajeros asciende a 71.404 euros.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, el cajero ciudadano de Pola de Siero, instalado en septiembre de 2023, acumula 4.854 operaciones. De ellas, 4.157 corresponden a certificados de empadronamiento y 697 al pago de recibos, por un importe total de 68.246,96 euros. Por su parte, el terminal de Lugones, en funcionamiento desde enero de 2025, ha registrado 9.948 operaciones: 9.912 certificados de empadronamiento y 36 pagos de recibos municipales. El importe abonado a través de este cajero alcanza los 3.157,52 euros.

El concejal de Hacienda, Raimundo Díaz, ha asegurado que los datos demuestran que "estos cajeros son una herramienta útil para facilitar a la ciudadanía la realización de gestiones municipales de forma sencilla y sin necesidad de acudir a una ventanilla".