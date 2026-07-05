Calendario de donaciones de sangre en Asturias: Fechas y horarios en julio

Archivo - Unidad de donación de Sangre ubicada en Oviedo. Donantes. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias ha difundido la programación completa de las unidades móviles de extracción para el mes de julio. El dispositivo recorrerá más de una treintena de municipios con el objetivo de facilitar la donación y alcanzar las entre 180 y 200 extracciones diarias que precisan los centros hospitalarios de la región para cubrir su actividad asistencial.

El calendario completo de colectas establecido para el mes de julio ha quedado fijado de la siguiente manera:

Lunes 6: Pola de Siero, Llaranes (La Espina), Grandas de Salime (en el Parque), Oviedo (San Claudio) y HUCA.

Martes 7: Pola de Siero, Oviedo (El Corte Inglés del Centro Comercial Salesas), Pola de Somiedo (Plaza del Ayuntamiento), Belmonte (Ayuntamiento), San Martín de Lodón (Plaza de la Iglesia), HUCA y la Asociación de Avilés.

Miércoles 8: Pola de Siero, Lugo de Llanera (Centro de Salud), Felechosa (Parque), Cabañaquinta (Plaza del Ganado), HUCA y Gijón (C.S. Puerta La Villa).

Jueves 9: Oviedo (San Lázaro), Lugo de Llanera, Cangas de Onís (Ayuntamiento), HUCA y la Asociación de Avilés.

Viernes 10: Oviedo (San Lázaro), Gijón (Grupo Covadonga y C.S. Puerta La Villa), Sotrondio (Paseo San Martín), Cangas de Onís y HUCA.

Lunes 13: Gijón (Barrio de El Llano), Gijón (Viesques), Colombres (Plaza de la Iglesia), Nueva de Llanes (La Plaza) y HUCA.

Martes 14: Gijón (C.S. Puerta La Villa), Gijón (Barrio de El Llano), Oviedo (La Corredoria, en la Plaza del Conceyín), Llanes (El Puente), HUCA y la Asociación de Avilés.

Miércoles 15: Gijón (Polígono de Pumarín y C.S. Puerta La Villa), Oviedo (La Corredoria), Llanes (El Puente)y HUCA.

Jueves 16: Oviedo (Frente al Teatro Campoamor y en La Corredoria), Ribadesella (Plaza de Abastos), HUCA y la Asociación de Avilés.

Viernes 17: Oviedo (Frente al Teatro Campoamor y en La Corredoria), Ribadesella (Plaza de Abastos), HUCA y Gijón (C.S. Puerta La Villa).

Domingo 19: Cudillero (La Rivera).

Lunes 20: Oviedo (Frente a la Iglesia de la Plaza de Santo Domingo), Gijón (La Arena y C.S. Puerta La Villa), Boal (delante de la Casa de Cultura) y HUCA.

Martes 21: Moreda (Plaza de la Iglesia), Oviedo (Vallobín), Gijón (Montevil), HUCA y la Asociación de Avilés.

Miércoles 22: Moreda, Gijón (La Calzada y C.S. Puerta La Villa), Carbayín Bajo (Bar Pepín), Carbayín Alto (Plaza de la Iglesia), La Foz de Morcín (Polideportivo), Santa Eulalia de Morcín y HUCA.

Jueves 23: Gijón (Barrio de Natahoyo y La Calzada), Arriondas (Centro de Salud), HUCA y la Asociación de Avilés.

Viernes 24: Centro Comercial Parque Principado (Acceso Indianos), Gijón (La Calzada), Oviedo (Ventanielles, en la Plaza Lago Enol) y HUCA.

Lunes 27: Mieres (delante del Colegio Aniceto Sela), Cadavedo (Banco Sabadell), Soto de Luiña, Oviñana (Plaza de la Iglesia), Cangas del Narcea (junto a la estatua del minero) y HUCA.

Martes 28: Mieres, Campo de Caso (Plaza del Ayuntamiento y El Condado-El Xerrón), Langreo (Barros --delante del Ambulatorio-- y Lada), Cangas del Narcea, HUCA y la Asociación de Avilés.

Miércoles 29: Mieres, Gijón (Pumarín --frente a Café del Sol--, C.S. Puerta La Villa), Villoria (Carretera General), Salinas (Frente al Real Balneario), Raíces (Frente al Centro Social), HUCA.

Jueves 30: Mieres, Oviedo (Avenida Valentín Masip), Luarca (El Parque), HUCA y la Asociación de Avilés.

Viernes 31: Mieres, Gijón (Frente a la Estación de Ferrocarril de Carretera Vizcaína, Club Santa Olaya y C.S. Puerta La Villa), Luarca, HUCA.

Los horarios previstos para cada jornada contemplan turnos de mañana (generalmente entre las 9.00 y las 14.00 horas) y de tarde (de 16.00 a 21.00 horas), con variaciones según la ubicación. El punto fijo del HUCA mantendrá durante todo el periodo un horario continuo de 8.30 a 20.30 horas de lunes a viernes