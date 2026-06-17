Calvo asegura que el envío de residuos de Cogersa a León fue puntual y no marca la estrategia futura

Archivo - Planta de Cogersa en Asturias. - COGERSA - Archivo

OVIEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha reiterado este miércoles que la prioridad del Gobierno asturiano en materia de residuos pasa por completar la puesta en marcha de la planta de fracción resto de Cogersa y reducir "al mínimo posible" la producción de Combustible Sólido Recuperado (CSR).

En declaraciones remitidas a los medios tras la polémica generada por las explicaciones ofrecidas esta semana por la gerente de Cogersa, Paz Orviz, sobre el envío de CSR a La Robla (León), Calvo ha defendido que la posición del Ejecutivo autonómico es avanzar en la puesta en funcionamiento de la instalación y definir posteriormente el destino de ese material.

Así, ha señalado que, de forma paralela, el Principado debe disponer de un nuevo plan regional de residuos que marque las directrices generales y permita abrir un debate para determinar "cómo, a través de los mecanismos de contratación pública, podemos o podremos valorizar el CSR que produzcamos en la fracción restante".

El consejero ha criticado además que se pretenda reabrir una cuestión que, según ha dicho, ya era conocida. "No tiene ningún sentido que se intente traer de nuevo al debate una noticia conocida que está publicada hace meses", ha afirmado, en referencia al envío de CSR a cementeras de Asturias y León durante los años 2023 y 2024.

Según ha explicado, ese material procedía de la producción realizada durante la fase de pruebas de la planta antes del incendio registrado en las instalaciones. "Que eso haya sucedido en el pasado y en aquel momento no condiciona para nada el futuro ni es lo que opina el Gobierno de Asturias", ha asegurado.

Calvo ha insistido en que la decisión sobre la valorización del CSR deberá adoptarse con "rigor técnico" y mediante los correspondientes procedimientos de contratación pública una vez exista una producción estable y dimensionada. Asimismo, ha indicado que el Gobierno trabaja también en otras alternativas con el objetivo de actuar buscando "el mayor interés general y el menor coste para los asturianos".