Calvo (Consejo de Estado) niega un procedimiento incapacitante contra Manzanares y justifica el de De la Vega

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, visita el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha señalado este martes, en Gijón, sobre el proceso de incapacitación de la ex ministra socialista María Teresa Fernández de la Vega como consejera del órgano que preside, que la verdad es que es una consejera que hace año y medio que no puede ir a cumplir su función.

"Hemos llegado a un punto en el que es necesario tomar decisiones", ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su visita institucional al Consejo Consultivo del Principado de Asturias, en Gijón, presidido por Pablo Baquero.

Calvo, ha apuntado, asimismo, que no puede hablar de este asunto "por respeto a la intimidad" de De la Vega. "El procedimiento que tiene que seguir el Consejo de Estado es de máxima garantía", ha sostenido, a lo que ha resaltado que la conoce mucho por su etapa como ministra, por lo que es una situación "triste".

Ha insistido, en este caso, que es un procedimiento que se lleva en el Consejo de Estado y es el único que se lleva en el Consejo de Estado, con alusión a las informaciones que hablaban de que se quería incapacitar, también, a otro consejero, José Luis Manzanares.

"Todo lo demás forma parte ya también de este momento que nos ha tocado vivir, de mentiras varias y de comentarios inoportunos", ha llamado la atención Calvo.

Sobre Manzanares, ha recalcado que "no existe ningún procedimiento", a lo que ha agregado que eso forma parte ya "de lo que cualquiera se pueda inventar".

"Mi futuro no está en el Consejo de Estado más que el tiempo que lo tenga que presidir", ha asegurado, siendo como es, para ella, un "honor enorme". "Estoy absolutamente fascinada con el órgano, viéndolo internamente", ha destacado.

"Lo he visto desde fuera toda mi vida, como jurista, como profesora, como consejera de un gobierno autonómico, como ministra, como vicepresidenta", ha indicado, a lo que ha señalado que es "fascinante verlo ahora".

"Me he entregado a cuerpo y alma estar el tiempo que tenga que estar, pero nunca he visto mi futuro ahí", ha matizado sobre algunos comentarios "calumniosos" que, según ella, "imagino que irán en la conciencia de quien los suelta sin saber".