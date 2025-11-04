Calvo defiende la Alianza por las Infraestructuras como herramienta para crear consenso ante las críticas de Vox

Reunión de la Alianza de las Infaestructuras del Estado en Asturias - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo ha defendido este martes la Alianza por las Infraestructuras como una herramienta para poder construir consensos.

Ha sido en respuesta a una interpelación del diputado de Vox, Gonzalo Centeno cuando el consejero ha recordado el inicio de la Alianza y ha invitado a Vox a que vea qué es lo que se firmó en 2024, qué situación tenía la petición de infraestructuras para nuestra región en esa fecha y en qué punto estamos en el nuevo documento que han ofrecido a los mismos de la Alianza como propuesta para revisión, donde aparecen muchas de las cuestiones que Vox plantea.

"Claro que tenemos que seguir avanzando y tenemos que avanzar en las infraestructuras", ha dicho Alejandro Calvo, que ha criticado la postura de Vox y le ha indicado que "o se está o no se está, pero lo que no se puede es estar para destruir desde dentro".

Centeno por su parte ha si muy crítico con la Alianza de las Infraestructuras y ha pedido "dejarse de estupideces y de ensoñaciones y hablar claro".

"El problema de las infraestructuras es un problema de presupuestos, de competencias y de dinero", dijo Centeno, que ha manifestado que cuestiones que incluye la Alianza, como el Plan Director, son "una campaña propagandística del Gobierno central".

PREGUNTA PP VIAL DE JOVE

Por otra parte, en respuesta al diputado del PP, Andrés Ruiz el consejero ha insistido en que desde el Gobierno han defendido y defienden de manera clara y coherente que los fondos que estaban previstos para el proyecto de Vial de Jove debe destinarse a actuaciones e infraestructuras en la zona oeste de Gijón y en los accesos al puerto del Musel.

"Evidentemente el Gobierno de Asturias es consiciente de que hay que recuperar esos recursos y esos proyectos para Gijón. Y lo que no ha hecho es quedarse parado, como ha hecho el ayuntamiento de Gijón en sus dos colores políticos. Y le insisto, cuando se pongan de acuerdo, pues quizás podamos hablar en serio de alguna cuestión", dijo Calvo al diputado del PP.

Desde el PP, su diputado Andrés Ruiz ha insistido en que en los últimos meses, Secretario de Estado de Transportes del Gobierno de España, José Antonio Santano, ya no se compromete a que todo el dinero del Vial de Jove, esos 280 millones, se inviertan en Gijón y, más concretamente, en la zona oeste.

"Nos encontramos, una vez más, en un juego de dilaciones sobre los accesos al puerto del Musel. Ustedes son unos magos, unos magos con trucos tan baratos que ya empieza la gente a creer que simplemente son trileros", dijo Ruiz.