Calvo defiende el "rigor" del Principado en la reparación del puente atirantado de la AS-117

Alejandro Calvo - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias de Asturias, Alejandro Calvo, ha defendido este martes el "rigor" del Ejecutivo en lo que se refiere a la reparación del puente atirantado de la AS-117, en Sama de Langreo.

Calvo ha respondido a una pregunta de Pedro de Rueda sobre este asunto y ha rechazado sus críticas. El dirigente asturiano ha insistido en que se está acometiendo una solución integral para reparar el puente tras completar "un proceso exhaustivo de inspección y análisis" de la infraestructura que ha permitido "identificar las necesidades de la infraestructura y determinar las actuaciones".

El responsable autonómico ha explicado que se han ejecutado ya "algunas medidas para reducir las cargas y reforzar la estructura, entre ellas el fresado de la capa de rodadura" del tablero y "el refuerzo de esta medida de la colocación de placas de acero en la zona de la grieta", mientras se mantienen "las restricciones a pesados que siguen vigentes, muy limitadas".

Calvo ha detallado que la primera fase de reparación "consiste en reforzar la cimentación y la estructura actual del puente incluyendo la reparación del pilono y la sustitución de los tirantes", para lo cual se construirá "una estructura de apeo bajo el tablero formada por 34 torres cimentadas sobre micropilotes y unidas mediante encepados de hormigón", con "una parte de estas torres" que "se instalarán dentro del propio cauce del río Nalón".

Las torres situadas en el río contarán "además con bloques de hormigón en su base a modo de tajamar para protegerlas y favorecer el paso de la corriente", lo que permitirá "trabajar sobre el sistema de tirantamiento sin comprometer la estabilidad de la infraestructura", ha precisado el consejero, quien ha añadido que posteriormente "se retirarán los tirantes existentes, instalarán los nuevos y se procederá a su tensado y comprobación".

Calvo ha concluido que "en esta primera fase el puente contará con una estructura provisional que le permitirá eliminar progresivamente las restricciones que ahora mismo son a pesados y en una segunda fase abordaremos ya la nueva situación estructural del puente", que resultará "totalmente renovado" con capacidad ampliada.

Pedro de Rueda, que preguntó sobre la previsión tiene de puesta en funcionamiento sin restricciones del puente atirantado de la AS-117, en el corredor del Nalón, se ha mostrado muy crítico con la gestión del Gobierno y ha recordado que ya en 2018, la primera revisión ya detectó daños estructurales en una de las pilonas y advirtió de la necesidad de actuar con rapidez. También recomendó revisar los tirantes. "Sin embargo, no se actuó", ha criticado.

"Han pasado 8 años y ahora nos encontramos con grietas visibles en la base del puente y con una inspección de urgencia que advierte de un riesgo muy serio: la pérdida parcial de tensión de uno solo de los tirantes podría provocar el colapso del puente", ha añadido, antes se señalar que en los últimos diez años no se realizó ninguna revisión del puente.