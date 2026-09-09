Calvo dice que el CTA está inspeccionando los servicios nocturnos del Nalón y actuará ante incumplimientos

El PP exige al Principado verificar las medidas de seguridad de los autobuses 'búho' del Nalón. - PP

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, ha indicado este miércoles en el pleno el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) está realizando comprobaciones e inspecciones de los servicios nocturnos del Valle del Nalón para verificar las condiciones en las que se presta el servicio y ha advertido de que, si se constata algún incumplimiento de las condiciones exigibles en las concesiones, se formularán los requerimientos y expedientes administrativos correspondientes.

Calvo ha explicado, en respuesta al PP, que los servicios nocturnos del Valle del Nalón cuentan con 11 expediciones distribuidas en dos conexiones y se prestan mediante dos concesiones diferenciadas.

Entre las medidas objeto de comprobación se encuentran los sistemas de localización y alerta mediante GPS, los dispositivos de alarma, los sistemas de videovigilancia, las medidas de separación y protección del puesto de conductor y los protocolos de actuación ante situaciones de riesgo.

"Si de esas actuaciones se constata cualquier incumplimiento de las condiciones exigibles en la concesión, se formularán los requerimientos y los expedientes administrativos que corresponden", ha señalado Calvo, quien ha asegurado que el Gobierno "comprueba, exige y actúa" y que estas actuaciones se vienen realizando "semana tras semana".

El consejero ha diferenciado estas competencias de las correspondientes a la Inspección de Trabajo en materia de prevención de riesgos laborales. Según ha explicado, corresponde a este organismo valorar si las evaluaciones de riesgos son adecuadas, si las medidas preventivas resultan suficientes y si existe algún incumplimiento de la normativa laboral o una situación de riesgo grave o inminente.

"El consorcio actúa en su ámbito, la inspección de transporte en el suyo y colaboramos y ponemos toda la información a disposición de la Inspección de Trabajo", ha afirmado.

Calvo también ha rechazado el relato planteado por el PP y ha defendido que las actuaciones de la Consejería se han realizado "con los trabajadores". En este sentido, ha señalado que la suspensión adoptada tenía como finalidad suspender una huelga y garantizar "un servicio eficaz diario".

"El objetivo no es contraponer la seguridad de los trabajadores con la prestación del servicio", ha defendido el consejero, quien ha apelado a mantener el equilibrio entre ambos aspectos. "Ese es el equilibrio con el que no se debe jugar y en el que va a estar el Gobierno", ha concluido.

CRÍTICAS DEL PP

Calvo respondía así a la pregunta planteada por el diputado del PP, Pedro de Rueda, que ha pedido al consejero que no hable como si se hubiese solucionado el conflicto, porque no se ha solucionado.

"Ustedes ya no resuelven nada. No hacen más que poner la pelota hacia delante. No conteste con humo. Contéste con cosas concretas, porque lo merecen los trabajadores", ha indicado De Rueda.

Y es que a juicio del diputado del PP "la responsabilidad última del servicio y del propio Consorcio recae sobre el Gobierno autonómico". En este sentido, ha criticado que la Administración ha eludido sus obligaciones de vigilancia y garantía de la seguridad de los empleados, limitándose a trasladar amenazas difusas a la empresa concesionaria a través de la prensa tras las denuncias vertidas por los sindicatos.