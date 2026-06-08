Calvo dice "ojalá" se llegue al 6% de inversión que pide CAC-Asprocon pero avisa que exigiría "hablar de impuestos"

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, este lunes en el Hotel de La Reconquista, en Oviedo, en la clausura de la asamblea de CAC-Asprocon. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha respondido con un "ojalá" a la propuesta de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) de elevar progresivamente la inversión en infraestructuras hasta el 6% del presupuesto regional, si bien ha advertido de que se trata de una "verdad un poco incómoda" que obligaría a "hablar de impuestos".

En declaraciones a los medios previas a la clausura de la Asamblea General y Electoral de la patronal, celebrada en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, Calvo ha recordado que los recursos públicos están vinculados de manera directa a la capacidad de generar riqueza. "Si hablamos de recursos públicos, entonces tenemos también que hablar de impuestos. Si nuestra sociedad sigue creciendo y es capaz de generar mayor riqueza, tendremos más recursos públicos y podremos invertirlos", ha argumentado, tras recordar que el presupuesto para obras públicas "compite" directamente con el sostenimiento del Estado del bienestar. No obstante, ha mostrado su sintonía con el sector al confesar que, personalmente, él también quiere "más dinero para infraestructuras".

En este contexto, el titular de Movilidad ha puesto en valor la gestión del Ejecutivo autonómico en los últimos años a través de los acuerdos de concertación social y ha destacado que su Consejería cerró el último ejercicio con un 96% de ejecución presupuestaria en materia de infraestructuras. Calvo ha señalado que, tras los "pasos muy importantes" dados en el último bienio para la mejora y conservación de las redes autonómicas de carreteras y puertos, "quizás ahora hay que poner el foco en las infraestructuras locales".

En este sentido, el consejero ha reconociedo que los ayuntamientos afrontan "muchos problemas para sostener sus infraestructuras". "Acaba siendo algo casi desconocido, que lo único que pasa es porque se reclama al municipado que se ayude, pero hay una competencia propia que deben poder ejercer y habrá que ponerla también en el medio del foco", ha sentenciado.

Por otro lado, el consejero ha calificado la vivienda como "el gran asunto", un ámbito donde se vive una situación "excepcional" debido a una llegada de recursos públicos y fondos europeos que ha tildado de "histórica". Ante el "exigente marco de financiación europeo, Calvo ha tendido la mano a la patronal con el objetivo de flexibilizar y adaptar los requisitos administrativos para que las medidas resulten "realistas y ejecutables".

Por último, ha abogado por "huir de lecturas interesadas". "La vivienda es un derecho, y que haya empresas desarrollando vivienda en Asturias debe ser una oportunidad y no debe verse como un problema de ámbito especulativo", ha aseverado. A su juicio, la actividad empresarial solo se convierte en un problema "para quien plantee la vivienda como un derecho a la especulación y no un derecho para quien tiene que comprarla". Asimismo, ha constatado que "Asturias es atractiva" y que los residentes locales tienen que "competir en el mercado inmobiliario con la gente que quiere tener una segunda residencia", por lo que ha considerado indispensable que la inversión pública actúe como un "factor de corrección" para equilibrar el mercado.