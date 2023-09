Calvo (FADE) "niega tajantemente" que las ofertas de trabajo se rechacen por los bajos salarios o por ser "vergonzantes"

OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, FADE, María Calvo ha "negado tajantemente" este martes que sean los bajos salarios o las características "vergonzantes" los motivos por los que se rechazan las ofertas de trabajo en Asturias y ha vuelto a insistir en un problema de formación como principal causa.

Calvo ha manifestado que la FADE ha acabado ya el estudio llevado a cabo para conocer la falta de mano de obra en Asturias que presentará en breve, aunque ha asegurado que en el mismo no se recogen las causas por las que se rechazan las ofertas de trabajo porque "eso no es posible".

La presidenta de la patronal respondía así a los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, que hace unos días reclamaban acabar con la necesidad de acabar con la "demagogia que vemos verano tras verano" por la supuesta falta de profesionales y crear una mesa en la que se hagan públicas las ofertas laborales que se ofrecen, cuántas se rechazan y qué horarios y condiciones laborales se ofrecen.

Aunque no ha querido adelantar los datos del estudio antes de su presentación pública, Calvo ha incidido en que los sectores con mayor falta de profesionales son los de la hostelería, la construcción, el sector tecnológico y del metal, siendo además estos los "sectores tractores de la economía asturiana".

"Efectivamente existen esas vacantes y creemos que el tema formativo, como ya venimos diciendo, es una de las grandes causas. Por eso creemos que esta legislatura tiene acabar de funcionar la Formación Profesional y también la Formación Dual en las empresas", ha manifestado Calvo.

También ha indicado que si las empresas no acuden al Sepepa es porque a día de hoy ese servicio no funciona adecuadamente como servicio de intermediación, algo que no pasa sólo en Asturias sino que es común a toda España.

Así ha negado las críticas de los sindicatos y ha manifestado que las ofertas de empleo no son ocultas, de hecho su estudio se basa en publicaciones en portales y en las redes.

"Niego tajantemente que, al menos de forma generalizada, las ofertas sean vergonzantes. Aquí hemos seguido con la negociación colectiva, afortunadamente hoy tenemos firmados convenios en vigor para la inmensa mayoría de los sectores o para los sectores más importantes y las empresas cumplen esos convenios, de hecho, en Asturias seguimos siendo la quinta comunidad con los salarios más altos", ha manifestado.