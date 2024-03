Calvo niega que su consejería proponga eliminar apeaderos sino que plantea una reforma de la malla horaria ferroviaria

OVIEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo ha replicado este martes a Vox que en su consejería no se propone eliminar apeaderos, sino que lo que se plantea es una reforma de la malla horaria ferroviaria, que no es competencia propia, pero donde quieren poder decidir y que haga que el transporte ferroviario sea más eficiente y, por lo tanto, que mejore sus frecuencias, sus tiempos, la comodidad y el servicio que se presta.

Así, ha insistido Calvo en que en ningún caso el transporte público o las decisiones alrededor del transporte público se plantean en contra del medio rural, sino que todo lo contrario.

"Para esas mejoras del transporte es necesario hacer reformas reformas y, además, hacerlas en un contexto multimodal, es decir, que hay distintos modos de transporte que tienen que ser complementarios y tienen que, precisamente, dar respuesta a las necesidades de todos los ciudadanos de la manera y creo que es una prioridad clara el impulso del transporte público con un plan específico para el medio rural", ha dicho Calvo.

Ha lamentado Calvo que para Vox todo es "mal", y "cualquier cuestión que se quiera hacer, si no se hace mal y si se hace algún cambio, ustedes temen que va a salir mal".

En este sentido ha insistido el consejero que lo que se persigue es hacer un servicio eficiente, que mejore los tiempos de desplazamiento, que lo haga más cómodo y que sea accesible y ese es el trabajo en el que se enmarca "eso con lo que Vox solo se queda, que es que van a eliminar apeaderos y además en la zona rural".

"No, cuando nosotros hablamos de eliminar paradas, apeaderos, hablamos de apeaderos que tienen menos de dos usuarios a la semana, según los datos que recoge en este caso la empresa Renfe, es decir, son apeaderos residuales que responden a estructuras del pasado vinculados a actividades mineras que ya no existen, es decir, son evidentemente cuestiones que deberían haberse resuelto, pero da igual, eso ustedes ya lo saben, de hecho la pregunta que me hacen es retórica", ha lamentado Calvo.

Todo ello ante las críticas de la diputada de Vox, Carolina López, que ha recriminado al consejero que diga que van a velar por garantizar el transporte público en las zonas rurales cuando no es así.

"Yo me pregunto cómo es posible que quieran mejorar las conexiones en las zonas rurales, pero luego solamente anuncian mejoras en las estaciones de las localidades de Lugones, Siero, Avilés, Langreo, Mieres y Gijón. Pero ninguna de ellas pertenece a una estación de tren o un apeadero en la zona rural", ha indicado López.

Así, la parlamentaria de Vox a pedido al consejero que sea claro y que reconozca que lo que buscan son líneas directas entre las grandes ciudades y que quieren acabar realmente con las cercanías del medio rural. "No tenemos muy claro el plan demográfico que ustedes quieren plantear", indicó.