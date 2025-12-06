Calvo presenta un presupuesto de 400 millones, que destina 109 millones al ciclo del agua y 78 a prevenir incendios

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo informa en rueda de prensa sobre el proyecto de presupuestos de su departamento para 2026 - CAPTURA DE PANTALLA DE LA WEB DEL PRINCIPADO

El Principado destinará 400 millones de euros en 2026 a políticas de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, con el objetivo de proteger la infraestructura existente, modernizar los servicios públicos y preparar la región ante el cambio climático. Así lo ha anunciado este sábado el consejero Alejandro Calvo, que ha destacado que estas partidas se complementan con los presupuestos de consorcios y empresas públicas dependientes de la consejería.

"El objetivo además es claro: proteger lo que hemos construido en nuestra comunidad, modernizar los servicios públicos y preparar Asturias para el cambio climático, garantizando equidad e igualdad real entre personas y territorios", ha afirmado Calvo.

La mayor partida de este presupuesto, 109 millones de euros, se destinará al ciclo del agua. En concreto, al abastecimiento, saneamiento y depuración, con actuaciones en casi todos los concejos.

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y PUERTOS

La consejería destinará más de 105 millones de euros a carreteras y puertos, con un aumento del 10% en mantenimiento y conservación. Carreteras recibirá 97 millones de euros para actuar sobre los principales corredores, nudos estratégicos y tramos con gran intensidad de tráfico, mientras que más de 4.200 kilómetros de la red autonómica, contará con nuevas brigadas y más maquinaria.

Los 24 puertos autonómicos dispondrán de 8,46 millones para reforzar seguridad, operatividad y adaptación al clima, con actuaciones que incluyen dragados, protección de estructuras y modernización de equipamientos.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

Para fomentar la movilidad sostenible, la consejería asignará 70,5 millones de euros, de los que 48 millones se destinarán a la tarifa plana Conecta, que ya alcanza los 400.000 usuarios.

El presupuesto incluye mejoras digitales en pagos y reservas, ayudas al transporte urbano y rural, y 1,1 millones para iniciar la estación intermodal de Gijón.

Además, se prevé una inversión de cinco millones en conectividad aérea, en un año en que el aeropuerto de Asturias superará los dos millones de viajeros.

COOPERACIÓN LOCAL Y EMERGENCIAS

La cohesión territorial contará con casi 72 millones de euros para apoyar a los ayuntamientos y reforzar los servicios de emergencias, apoyando a los ayuntamientos directamente, con más de 20 millones de transferencias directas a sus cuentas, tal y como ha detallado el consejero.

Se incrementa un 10% el Fondo de Cooperación Municipal y se destinan 9,6 millones a obras básicas. El SEPA recibirá más de 50 millones, con un aumento del 15% y más de 600 efectivos para garantizar la seguridad en todo el territorio. "Nuestros bomberos, además, tendrán mejores medios, mejores condiciones laborales para seguir fortaleciendo un servicio esencial", ha señalado Calvo.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MEDIO AMBIENTE

El presupuesto prevé 78 millones para prevención de incendios y protección del territorio, incluyendo cinco millones en ayudas directas a los ayuntamientos para limpiar la interfaz urbano-forestal, que oscilarán entre 35.000 euros en Noreña y más de 200.000 en Cangas del Narcea.

Además, se destinan 36 millones a infraestructuras verdes, transición justa, calidad del aire y digitalización ambiental. Cogersa contará con más de 100 millones de presupuesto, de los que 24 millones se dedicarán a inversiones, principalmente en nuevos puntos limpios y plantas de triaje.

La mayor partida, los 109 millones de euros dirigidos al ciclo del agua, se centrará en abastecimiento, saneamiento y depuración, con actuaciones en casi todos los concejos. Cadasa invertirá más de 10 millones en inversiones, que incluyen la digitalización de la red y la ampliación de la red de alta a Pravia y Valdés, así como la renovación de tramos estratégicos para garantizar el suministro.

"Como ven, este es un presupuesto que mira Asturias con una mirada integral que nos permite avanzar sobre políticas que ya conocíamos y sobre otras que se complementan perfectamente con el trabajo que veníamos realizando. Permiten mirar a Asturias, como decía, buscando la cohesión territorial, que no es otra cosa que la cohesión social", ha concluído el consejero.