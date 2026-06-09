Calvo reitera que la planta de tratamiento de la fracción resto estará "a pleno rendimiento en otoño"

Planta de fracción resto de Cogersa - COGERSA

OVIEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo ha vuelto a reiterar este martes en el Pleno que la planta de fracción resto estará en servicio a pleno rendimiento en otoño y que en ese momento se abordará el debate de qué es lo que se va hacer con el CSR.

Calvo respondía así al diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, sobre "cuándo y cómo tiene previsto el Consejo de Gobierno abrir con los grupos parlamentarios un debate para determinar qué hacer con el combustible sólido recuperado que va a producir la planta de tratamiento de la fracción resto".

Ha recordado que lo que se haga con el CSR, aparte de estar sometido a tramitación ambiental, va a estar sometido a la contratación pública, así que "hay que abordar ese debate". "A mí también me gustaría conocer su opinión --la de Adrián Pumares--, la de sus ayuntamientos, allí donde gobiernan, también la del Partido Popular, me gustaría conocerla en lugar de que estemos aquí hablando de un problema que tiene solución y el primer paso va a ser el tener funcionando la planta de fracción Resto y ese es el objetivo y la urgencia en la que estamos", dijo Calvo.

Ha vuelto a repetir el consejero que la puesta en servicio de esta instalación exige una fase progresiva de optimización para conocer sus rendimientos reales, maximizar la recuperación de materiales y su eficiencia.

ha añadido que será a partir de ese momento cuando aborden cuál es la mejor solución para el combustible sólido recuperado que pueda generarse, siempre desde el interés público, con las máximas garantías ambientales y sobre la base de esos datos objetivos.

Pumares por su parte ha criticado la respuesta del consejero que ha indicado "le deja preocupado" y ha insistido en que lo que le pide es que aclare cuál es la postura del Gobierno del Principado de Asturias y suya como presidente de Cogersa, en relación con qué hacer con el CSR.

"A fecha de hoy tenemos tres alternativas. Quemarlo en instalaciones privadas; quemarlo en una instalación propia, que ustedes no han querido construir, y el punto tercero, enviarlo a otras comunidades autónomas, que por cierto, y eso es importante decirlo, el otro día el presidente desmentía presuntamente una noticia preciada en un medio de comunicación. No es verdad. Es verdad que Cogersa tiene sobre la mesa cómo enviar basura, cómo enviar CSR a otras comunidades autónomas. O miente el presidente, o ha mentido usted el presidente. Estaría bien que lo aclarase", dijo Pumares.

INTERPELACIÓN DE VOX

Previamente el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha sido interpelado por el diputado de Vox, Gonzalo Centeno al que le ha indicado que "Cogersa y el sistema funciona". "Cada día el sistema sigue funcionando, no hay ese apocalipsis que dicen, lo que hay es un problema para resolver el futuro en el que estamos trabajando. Hay un sistema global que funciona y la planta de fracción resto va a ser fundamental", dijo el consejero.

Calvo ha respondido a la interpelación de Centeno, que el consejero ha calificado como "el apocalipsis de cada martes". Ha recordado que Cogersa es una expresión práctica de cooperación institucional entre Administraciones que ha permitido dotar a Asturias de un sistema integrado de gestión de residuos, de unas infraestructuras ambientales que hoy forman parte de los servicios públicos esenciales de nuestra comunidad autónoma.

"Esta entidad va mucho más allá de una instalación concreta, le animo a que hagan una bola con esa foto de hace dos años y visiten, vean la foto de la instalación reconstruida. El sistema funciona y precisamente por esa importancia es necesario que haya un nivel de exigencia en la gestión, un nivel de exigencia que este Gobierno ha planteado sobre la gestión", dijo Calvo.

Centeno por su parte ha indicado que Alejandro Calvo "ha heredado un marrón espectacular" y ha añadido que "todos saben quien manda en el asunto de la basuras, el grupo comunista", en referencia al socio de Gobierno IU-Convocatoria por Asturias.

"El jefe de política de este gobierno manda a un grupo político que tiene las ideas claras, endiabladas pero claras. ¿Quiénes son? Los comunistas. El jefe del gobierno bastante tiene con las fábulas identitarias y con echar muchas horas en combatir en redes sociales al señor Jové, entre otros", dijo Centeno.

El diputado de Vox además ha acusado al consejero de responder "únicamente con evasivas en el Pleno". "Las contestaciones que nos sueltan las comisiones con la disciplencia del que arroja limosna a los mendigos son monumentos a la evasiva", dijo el diputado.