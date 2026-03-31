Calvo reitera que el Principado ejecutará La Espina-Tineo y Pumares dice que no tienen credibilidad

Archivo - Autovía A-63, Salas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha reiterado este martes en el Pleno de la Junta que el Gobierno va a ejecutar la autovía entre La Espina y Tineo si el Gobierno central no lo hace y ha reiterado también el "desencuentro en el ámbito de la planificación y ejecución de infraestructuras viarias con el gobierno de España".

"Lo vamos a hacer nosotros. Entonces, bueno, no sé, ¿qué es lo que quieren? Si no lo hacemos, evidentemente se critica que no actúa. Si decimos que lo vamos a hacer, bueno, es que no nos lo creemos. Entonces, igual la motivación de estar constantemente hablando del occidente y de la falta de actuación en el suoccidente, igual es otra", dijo Calvo, en respuesta a las críticas del diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares.

Alejandro Calvo ha insistido en que el Gobierno regional está comprometiendo técnicamente un proyecto y ha insistido en que parece que la oposición "está cómodo con generar esta sensación de que no tiene remedio".

Ha añadido el consejero que "evidentemente no van a poder llevar el ferrocarril a Cangas de Narcea, pero se pueden hacer muchas cosas que mejoren la situación de Cangas de Narcea, no sólo en las infraestructuras que requieren tiempo, años y evidentemente inversiones muy fuertes y se está trabajando en ese sentido".

Ha lamentado que es más fácil lanzar el mensaje de que no se ha hecho nada y ha recordado que han sido "80 millones de euros del programa del suroccidente los invertidos". "Usted cree también que evidentemente el reaccionar ante la inacción, y lo digo, del gobierno de España respecto del eje de La Espina-Poncerrada, cree que también es malo porque estamos cambiando de opinión. No, no es un cambio de opinión, es una cuestión de responsabilidad de hacer lo que debemos hacer", dijo Calvo.

Pumares se ha referido ese anuncio de que el Principado va a ejecutar el tramo de autovía a La Espina "porque no va a haber avances antes del año 2028" y ha indicado que "no sabe si el Gobierno cree que alguien les puede tomar en serio, pero independientemente de la credibilidad tengo alguna duda".

Así ha pedido saber a qué se refieren cuando hablan de autovía, porque ha recordado que "en los últimos años cuando se ha hablado de autovía ha servido para hablar de cosas que son muy distintas".

"He escuchado hablar de una autovía que iba a conectar La Espina con Cangas de Narcea, luego también hemos escuchado hablar de una vía rápida hacia León, de una mezcla entre carretera de alta capacidad y autovía nacional y de una vía verde hacia Ponferrada. Ese primer punto, aclarar de qué hablamos", dijo Pumares.

Así el diputado del Grupo Mixto ha insistido en que el Gobierno debe explicar qué ha cambiado para que ahora digan que sí que van a asumir esas competencias que hasta ahora rechazaron diciendo que era una competencia estatal. También ha pedido que explique y de datos concretos sobre la obra del talud de Casazorrina (Salas) para permitir siguiendo con la A63 y también que explique en qué situación se encuentra ese acuerdo inminente de la permuta de esas carreteras.

"El problema de desencanto es que después de décadas de mentiras ya no hay quien les crea", dijo el diputado del Grupo Mixto por Foro Asturias.