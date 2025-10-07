Calvo reitera que la puesta en marcha de la planta de fracción resto de Cogersa está garantizada

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha vuelto a reiterar este martes en sesión plenaria que "la puesta en marcha de la planta de tratamiento de fracción resto de Cogersa está garantizada" cuando está ya cerca el fin de la obra de la misma tras el incendio de 2024, pero ha insistido en que se hará "de manera progresiva y con toda fiabilidad" porque "sería imperdonable que improvisasen ahora".

"Y cuando lo hagamos, además será con un coste limitado, que sea integrable en el sistema. Eso es lo que vamos, por ejemplo, a aprobar hoy en el Consejo de Administración de Cogersa. El presupuesto de Cogersa, que incluye una puesta en marcha progresiva de la planta, sin incrementar la tarifa".

Calvo respondía así al diputado del Grupo Parlamentario Mixto-Foro, Adrián Pumares Suárez, sobre la gestión de los residuos, y ha incidido en que será esta tarde en el Consejo de Administración de Cogersa donde se aprobará un presupuesto de unos 95 millones de euros y donde aportarán más detalles sobre esa puesta en marcha de la planta.

"Llevan meses, desde que yo además me he incorporado a la competencia de medio ambiente, insistiendo. Esto es como la liebre que se nos pone delante. Es que acaba la obra. Sí, se acaba la obra.

Y va a haber que hacer una puesta en marcha de la planta de fracción resto y vamos a intentar que esa puesta en marcha aprenda de los errores del pasado. Es decir, la puesta en marcha está garantizada. Vamos a buscar, evidentemente, que sea lo más fiable posible y vamos a hacerlo desde la gestión, no desde la urgencia de la política", dijo Calvo, en respuesta a las críticas de Pumares que hablaba de "un escenario absurdo".

Ha lamentado el consejero que Pumares no proponga más que la incidenración y ha insistido en que "todo lo que se está haciendo ahora es de todo menos incinerar".

En este sentido Alejandro Calvo ha lamentado y rechazado la acusación de que "el Gobierno quema la puerta detrás". "Pero por qué dice esa mentira. En Asturias, a día de hoy, no hay ninguna instalación con autorización ambiental para la quema de residuos", dijo el consejero.

Por su parte Adrián Pumares ha sido muy crítico con la gestión de residuos por parte del Gobierno y ha lamentado que al final habrá "una planta terminada que no se va a poder utilizar porque no se han tomado decisiones a tiempo y que requiere de 60 trabajadores que no tenemos ni idea de dónde van a salir o si el Gobierno va a recurrir a la privatización, que es lo que cree que al final están pensando".

"No hay mejor ejemplo de lo que es el PSOE. Esta es una más en la larga lista de proyectos en los que su Gobierno llega tarde, llega mal y, lo que es peor, llega sin hoja de ruta", dijo Pumares.

Así, el diputado del grupo parlamentario Mixto ha indicado que no tiene sentido la planificación de la que habla el consejero cuando en el próximo mes va a estar terminada la planta de la fracción resto, y el Gobierno no tiene ni idea de cuál va a ser la gestión de la planta.