La Cámara anima a las empresas a aprovechar los incentivos al patrocinio deportivo mientras avanza la Ley de Mecenazgo

La Cámara de Comercio anima a las empresas a aprovechar los incentivos fiscales para apoyar el deporte asturiano y espera que Asturias cuente cuanto antes con una Ley de Mecenazgo - CÁMARA

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Oviedo ha celebrado este lunes una jornada para dar a conocer los incentivos fiscales de los que pueden beneficiarse las empresas que apoyen proyectos deportivos, con el objetivo de fomentar una mayor implicación del tejido empresarial en el desarrollo del deporte asturiano.

El encuentro, organizado en colaboración con la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, la Fundación Deporte Joven y la Confederación de Federaciones Deportivas de Asturias (Confedepa), reunió a representantes institucionales, del ámbito deportivo y empresarial para analizar las oportunidades que ofrece el patrocinio deportivo desde el punto de vista fiscal.

Durante la inauguración, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira, ha defendido que el patrocinio deportivo supone una oportunidad para que las empresas contribuyan al desarrollo del deporte al tiempo que obtienen beneficios fiscales y visibilidad. Como ejemplo, ha aludido al caso de las Lobas Global Atac, cuyo ascenso estuvo condicionado por la falta de recursos económicos.

Asimismo, ha mostrado su confianza en que la futura Ley de Mecenazgo del Principado, actualmente en tramitación parlamentaria, pueda aprobarse durante esta legislatura y contribuya a reforzar la colaboración entre el sector privado y proyectos deportivos, culturales y sociales.

La jornada ha incluido varias ponencias técnicas sobre el marco fiscal del patrocinio deportivo y las posibilidades que ofrecen la normativa vigente y la futura Ley de Mecenazgo para impulsar la colaboración entre empresas y entidades deportivas.

En el programa participaron el secretario general del Clúster del Deporte Asturiano, Diego García Diego, y el coordinador de Colaboración Empresarial de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes, Raúl Entrerríos.