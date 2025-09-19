La Cámara de Comercio agradece el apoyo del sector turístico a la plataforma contra el peaje del Huerna

Archivo - El presiente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ha mostrado este viernes su agradecimiento al sector turístico por el respaldo a la plataforma cívica contra el peaje del Huerna, después de que la patronal hostelera OTEA hiciera público su apoyo a la iniciativa.

"Que un colectivo tan estratégico para nuestra economía como es el turístico se sume con firmeza a esta reivindicación supone un respaldo de enorme valor", ha señalado Paniceres en un comunicado de prensa.

El presidente de la Cámara ha destacado que "es gratificante comprobar que la sociedad asturiana está despertando y que empresarios, instituciones como OTEA y ciudadanos estamos alzando una voz común frente a una discriminación territorial que frena el desarrollo de nuestra tierra".

Asimismo, ha invitado a otros sectores a sumarse a la causa: "Solo desde la unidad conseguiremos que el peaje del Huerna sea eliminado de una vez por todas y Asturias pueda competir en igualdad de condiciones con el resto de España".