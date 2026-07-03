La Cámara de Comercio y el PP constatan "amplia coincidencia" en el Plan Acción 2035 para "engrandecer Asturias"

Miembros de la Cámara de Comercio de Oviedo y del PP de Asturias. - CÁMARA DE COMERCIO DE OVIEDO

OVIEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Oviedo y el Grupo Parlamentario Popular han constatado una "amplia coincidencia" en varias de las medidas recogidas en el Plan de Acción 2035: Engrandecer Asturias, orientado a reforzar la competitividad regional y atraer talento.

El vicepresidente cameral, José Manuel Ferreira, acompañado por el secretario general, Fernando Villabella, y el director del Área de Desarrollo Empresarial, Nacho Iglesias, se ha reunido este viernes en la Junta General del Principado con el portavoz del PP y presidente del partido en Asturias, Álvaro Queipo.

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la necesidad de impulsar una agenda de reformas que permita aumentar la actividad económica, facilitar el crecimiento empresarial y generar más oportunidades de empleo. La Cámara valoró positivamente la "buena sintonía" mostrada y la disposición del Grupo Popular a estudiar el contenido del Plan e impulsar desde el ámbito parlamentario iniciativas que favorezcan "una Asturias con más empresas que crecen y una economía más productiva, innovadora y competitiva".

Queipo trasladó el interés de su grupo por un documento que, según subrayó, enlaza con varias de sus líneas de trabajo, como una fiscalidad más competitiva, la simplificación administrativa y la reducción de trabas burocráticas, la mejora de las conexiones, el apoyo a pymes y autónomos, la atracción y retención de talento y la puesta en marcha de políticas que permitan a Asturias competir en mejores condiciones con otros territorios.

El Plan Acción 2035 de la Cámara articula tres grandes palancas estratégicas -aumentar la participación laboral, impulsar el crecimiento empresarial y elevar la productividad- que se despliegan en seis frentes operativos, referidos al sector público, el mercado laboral, la AsturMetrópolis, el talento, el tejido empresarial y la cultura. El documento se concibe como una "hoja de ruta orientada a la ejecución", apoyada en herramientas de gobernanza, indicadores y agenda, con metas medibles, seguimiento periódico y mecanismos de evaluación y corrección.

La institución cameral plantea, además, el proceso como un "esfuerzo colectivo" en el que administraciones públicas, empresas, Universidad, entidades financieras, asociaciones y sociedad civil están llamados a participar en una agenda compartida que sitúe el crecimiento económico al servicio del progreso social y territorial de Asturias.

Entre sus metas para 2035 figuran aumentar entre 30.000 y 45.000 el número de ocupados, elevar el peso de la economía regional entre un 22% y un 26% y mejorar entre cuatro y seis puntos la tasa de actividad, con el objetivo de construir "una Asturias con mayor capacidad de atraer talento, generar oportunidades y facilitar la actividad empresarial".