La Cámara de Comercio prepara Stock Auto 2025: coches nuevos, seminuevos y Km 0 en Avilés

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios, y Navegación de Avilés ha presentado la decimoquinta edición de Stock Auto, Salón del Automóvil, que tendrá lugar los próximos días 7, 8 y 9 de noviembre en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena, de Avilés.

Según ha explicado la Cámara, Stock Auto, que en la pasada edición recibió más de 5.000 visitas, es un evento sectorial pensado como una herramienta más para ayudar a las empresas distribuidoras y operadores del sector a dar un empujón a la venta de sus stocks de automóviles con motivo del cierre del año.

Este salón especializado ofrecerá la venta de automóviles nuevos, seminuevos, de ocasión y Km 0, procedentes de los stocks de los principales concesionarios y empresas de venta de automóviles del entorno.

Según la Cámara, los visitantes podrán encontrar "las novedades más relevantes de las marcas representadas en el evento" que "está diseñado y organizado sobre un concepto profesional e innovador y como parte de un mercado en expansión del que quiere ser un buen escaparate para los consumidores".

Por otro lado, la Cámara de Comercio ya está ultimando la XIII Reunión de Coches Clásicos, que tendrá lugar el domingo, 9 de noviembre. A las 10.00 horas tendrá lugar la recepción de los vehículos participantes (fabricados antes del año 2000) en la zona exterior del Pabellón de Exposiciones y Congresos de la Magdalena. "En esta ocasión, la ruta prevista será a Luanco (Gozón), con salida a las 11.30 horas", ha concluido la organización.