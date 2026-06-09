La Cámara de Comercio urge a Barbón a liderar la negociación para asegurar la llegada de Indra a Langreo

Archivo - El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres y el presidente de Asturias, Adrián Barbón - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Oviedo ha solicitado formalmente al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que asuma el liderazgo de las gestiones institucionales, en plena coordinación con la Oficina de Asuntos Económicos de la Moncloa y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para garantizar que Indra adquiera los terrenos de Duro Felguera en Barros (Langreo) y desarrolle allí la segunda fase de su proyecto industrial.

La institución cameral ha calificado esta operación como una "oportunidad estratégica de primer nivel" para la comunidad autónoma. Según destaca la organización, el proyecto cuenta con un altísimo potencial para la generación de empleo de calidad y destaca por su "importante efecto tractor" sobre el tejido empresarial regional, especialmente en sectores de alto valor añadido vinculados a la industria, la tecnología y el ámbito de la defensa.

La Cámara de Comercio ha lanzado una seria advertencia sobre la urgencia de los plazos, señalando que el margen para que la operación cristalice de manera favorable se está agotando de forma inminente. "Ya estamos en el tiempo de descuento", ha alertado la entidad asturiana, antes de subrayar que el Principado "no puede permitirse quedarse atrás y perder una inversión de estas características".

En este sentido, la organización empresarial ha recordado el contexto de alta competitividad nacional, donde el resto de comunidades autónomas "están movilizando todos sus recursos, capacidades institucionales y alianzas" con el objetivo prioritario de atraer proyectos vinculados a la pujante industria de la defensa. Por ello, instan a Asturias a competir "con ambición y determinación" para no perder el tren de esta nueva etapa de reindustrialización.

Asimismo, la institución ha emplazado al Ejecutivo autonómico a avanzar decididamente bajo la misma senda de concertación que en su día hizo posible el proyecto de El Tallerón. Al respecto, ha señalado que si Indra descarta finalmente la ubicación de su segunda factoría en las cuencas mineras, "podrían verse comprometidas las expectativas de crecimiento y consolidación ligadas a la inversión prevista en El Tallerón", lo que supondría un severo perjuicio para la competitividad industrial asturiana y la creación de puestos de trabajo.

Finalmente, la Cámara ha puesto de relieve el papel estratégico y de arbitraje que ostenta el sector público en ambas compañías. Ha recordado que la SEPI es actualmente el principal accionista de Indra, controlando una participación cercana al 28% del capital social, y que figura a su vez como el principal acreedor de Duro Felguera, tras el rescate financiero de 120 millones de euros concedido en el año 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.