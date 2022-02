La Cámara rechaza la puesta en marcha del plan de rescate de las carreteras del suroccidente que pedía Podemos

OVIEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento asturiano ha rechazado este miércoles la puesta en marcha de un plan de rescate de las carreteras del suroccidente que solicitaba Podemos y contó con la enmienda del PP. La propuesta no ha salido adelante al contar con el voto en contra de PSOE y Ciudadanos.

Si en la jornada de ayer era IU quien pedía al Gobierno un compromiso con las infraestructuras del suroccidente, en la sesión de hoy ha sido la diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, la que ha advertido de la urgencia en la mejora de las comunicaciones en una de las alas de Asturias que ha recordado que "por desgracia se han cobrado una víctima".

"No podemos permitir que el territorio se convierta en una trampa de la que los que allí residen no pueden salir", ha manifestado Nuria Rodríguez, que ha indicado que la propuesta que defiende recoge "algunos de los puntos más importantes que defienden los vecinos de la comarca del suroccidente, gente peleona que no se va a conformar ante una negativa".

Así, en el Plan que se reclamaba al Gobierno, Rodríguez ha pedido que se incluya "la puesta en marcha de un proyecto de mejora integral del llamado corredor del Narcea, la carretera AS-15".

Pero además la proposición no de ley, que no ha salido adelante recogía también el establecimiento de la Autovía A-63 como infraestructura estatal prioritaria para Asturias, exigiendo al

Gobierno de España la presupuestación suficiente para, entre otras cosas, reabrir al tráfico el tramo actual en el primer cuatrimestre de 2022 y acabar la obra a La Espina en esta Legislatura.

Diseñar durante 2022 un plan plurianual que recoja la reparación de las carreteras "capilares" del suroccidente; establecer un acuerdo con los ayuntamientos de la comarca para el mantenimiento y la mejora de las carreteras locales más importantes dotando de un fondo específico para este objetivo; priorizar el suroccidente de cara a la obtención de financiación con fondos de la Unión

Europea, modificar el PIMA de forma acorde con todo anterior y establecer los procedimientos y mecanismos presupuestarios que lo hagan posible, eran otras de las líneas que recogía también la propuesta de la formación morada.

Desde el PSOE, René Suárez ha pedido a Podemos que "se aclare" y ha criticado que traigan a la Junta una Propuesta que recoge una modificación presupuestaria de unas cuentas que ellos rechazaron. También les ha afeado que defiendan esta propuesta días después de presentar otra de rebajas fiscales.

Desde el PP, Álvaro Queipo, ha recordado que su grupo lleva mucho tiempo apoyando iniciativas similares a la Podemos, denunciando la situación que vive el suroccidente asturiano y apoyando cualquier iniciativa que alivie los males que vive esa zona.

El diputado de Ciudadanos, Sergio García, ha afeado a Podemos que lleva a la Junta una enmienda de los presupuestos a través de una proposición y que mientras se debatían las cuentas estuviesen resolviendo sus cuitas internas. Así ha considerado que esta PNL refleja "demagogia y populismo'.

Desde IU, Ovidio Zapico, ha indicado que en la sesión de este martes se abría una puerta con el compromiso del consejero a elaborar un calendario para con las infraestructuras del suroccidente y ha añadido que todas las fuerzas deberían sumarse a ese acuerdo

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha indicado que las peticiones de la propuesta presentada se pueden resumir en que la Junta reclama al Gobierno nacional y al regional "voluntad política", porque a su juicio es lo que hace falta para revertir la situación del suroccidente asturiano.

La diputada de Vox, Sara Álvarez, ha indicado que a estas alturas y después de todo lo vivido por la ciudadanía del suroccidente "toda iniciativa que se presente para mejorar la situación es bienvenida".