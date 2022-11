Camblor reprocha a Vox sus "ideas retrógradas y rancias" y defiende la 'ley trans'

OVIEDO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia del Gobierno asturiano, Rita Camblor, ha reprochado este martes las ideas "retrógradas y rancias" de Vox y ha defendido en el parlamento asturiano la tramitación de la 'ley trans' como salvaguarda de los derechos de las personas LGTBI.

La consejera ha reaccionado en estos términos a las críticas de la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, sobre la aprobación de esta ley y el debate de la ley estatal. "A estas alturas nos conocemos", ha dicho Camblor a Rouco, a quien ha reprochado que su partido "niega cualquier tipo de violencia hacia la mujer" y los derechos LGTBI.

Para evidenciar la necesidad de esta norma, Camblor ha explicado que se ha registrado en España un aumento de los delitos contra la orientación sexual del 67,63%. En 2021, ha abundado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron 1.802 delitos de odio. En Asturias en ese mismo año se recibieron 16 notificaciones de agresiones a personas LGTBI.

La ley autonómica, ha zanjado, saldrá adelante con "amplio consenso social" a la altura de una "Asturias tolerante". "Nuestro compromiso es irrenunciable", ha asegurado.

Por su parte, la diputada de Vox ha cuestionado la ley estatal por "excesiva y redundante". Además "ignoran informes" y "no se dejan aconsejar" por los colectivos afectados. En cuanto a la autonómica, ha subrayado que "no debería ser posible" para los menores de 18 años iniciar el proceso de cambio de sexo. Además, cree la parlamentaria de Vox que la norma no cuenta con la aprobación de los colectivos LGTBI.

En esta misma materia, la consejera de Educación, Lydia Espina, ha anunciado que antes del próximo 15 de diciembre se publicará el protocolo para la prevención de ataques a las personas LGTBI en los centros escolares. Espina ha reiterado el "total compromiso" del Gobierno con este colectivo. El pasado curso, ha agregado, se recibieron seis denuncias por insultos homófobos, racistas o por motivos religiosos.

La consejera ha realizado este anuncio después de que la diputada de Podemos Nuria Rodríguez pidiera la puesta en marcha del protocolo disponible desde 2017 para prevenir este tipo de agresiones, a la luz de lo ocurrido el pasado 18 de noviembre en el IES Laboral de Gijón, donde se tuvo que expulsar a tres alumnos por insultar a otro compañero por su condición sexual.