La campaña de la renta entra en su fase final con más de 370.000 declaraciones presentadas en Asturias

Visita a la plataforma de apoyo a la Campaña de la Renta. - PRINCIPADO

OVIEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La campaña de la declaración de la renta entra en su fase final con la apertura del plazo presencial que empezó en el día de ayer y ya se han presentado unas 370.000 declaraciones de las cuales unas 275.000 declaraciones son a devolver y ya se han devuelto y están en la cuenta de los contribuyentes unos 170 millones de euros.

Estos datos han sido ofrecidos este martes por parte del delegado de la AEAT en Asturias, José Ignacio Rollán, que junto al consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, han visitado la plataforma conjunta que un año más reeditan el Gobierno de Asturias y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para prestar asistencia personal a las personas contribuyentes en la presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Junto con las ocho oficinas de la Agencia Tributaria, el Principado de Asturias hace un despliegue adicional y pone a disposición de la ciudadanía otras siete oficinas que se reparten por todo el territorio.

Concretamente en el occidente está la oficina en Vegadeo, en Navia y en Tineo. En el oriente hay oficina en Ribadesella y en Llanes y en el centro de Asturias en Laviana y en Siero. "Esas, sumadas a las 8 oficinas de la Agencia Tributaria, pues permite llegar a todo el territorio y que todos los asturianos asturianas que no la puedan presentar telemáticamente puedan tener esa asistencia y para ello tenemos un convenio de colaboración con el Colegio de Economistas a quien quiero agradecer su implicación que son quienes efectivamente prestan ese asesoramiento", dijo Peláez.

El consejero ha recordado que la reforma del IRPF que impulsó el Gobierno del Principado de Asturias este año supone una rebaja del IRPF para el 90% de los contribuyentes, es decir, alrededor de 540.000 asturianos van a pagar menos IRPF este año y eso se suma a las deducciones de la denominada vía fiscal asturiana.