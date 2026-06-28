El Campeonato Nacional de Bateo de Oro abre inscripciones para su 25 edición en Navelgas - BARCIAECUS

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Bateadores de Oro Barciaecus ha abierto el plazo de inscripción para participar en el XXV Campeonato Nacional de Bateo de Oro, que se celebrará en Navelgas (Tineo) del 24 al 26 de julio.

Según ha informado la organización, la vigésimo quinta edición ampliará por primera vez su programa a tres jornadas de competición e incorporará mejoras en las instalaciones tras la celebración el pasado año del Campeonato Mundial de Bateo de Oro en la localidad tinetense.

El campeonato está abierto a participantes de todas las edades y niveles de experiencia e incluirá pruebas individuales y por equipos.

El Campeonato Nacional de Bateo de Oro se celebra en Navelgas desde 1999 con el objetivo de preservar y divulgar la técnica tradicional del bateo de oro. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web oficial del evento.