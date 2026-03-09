'Campillín No Se Toca' ve "humo" en el anuncio de Canteli sobre el aparcamiento y mantiene la movilización

Archivo - Vecinos de la plataforma 'El Campillín no se toca'. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ciudadana 'Campillín No Se Toca' considera que el anuncio del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, de aplazar el proyecto de aparcamiento en el parque de El Campillín hasta que haya un gran consenso vecinal, "no supone ningún cambio real" en los planes municipales y responde únicamente a un intento de "desactivar la creciente oposición" vecinal a la iniciativa.

El colectivo recuerda que el procedimiento para estudiar la viabilidad del aparcamiento subterráneo sigue en marcha, y que el Ayuntamiento mantiene abierto el proceso para que empresas privadas presenten sus propuestas para el diseño, construcción y explotación del parking. "El anuncio del alcalde es simple humo", advierten desde el movimiento, que acusa al equipo de gobierno de "poner en riesgo uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad" y de "fomentar el uso del coche en el centro".

Ante esta situación, la plataforma confirma que mantiene la movilización convocada para el 11 de abril, convencida de que será "un éxito de participación ciudadana en defensa del parque y del modelo de ciudad que queremos".

Desde 'Campillín No Se Toca' se declaran favorables a una renovación y mejora del parque, pero rechazan que esta se lleve a cabo "a costa de talar árboles y de atraer más tráfico al centro". Subrayan que el Campillín constituye "uno de los pulmones verdes de Oviedo", un espacio clave para el descanso, el encuentro vecinal y la calidad ambiental.

La plataforma sostiene que las ciudades modernas avanzan hacia modelos de movilidad sostenible, apostando por el transporte público y los aparcamientos disuasorios, y no por nuevas infraestructuras "que agraven la saturación de tráfico". "Frente a un modelo urbano basado en más coches y más tráfico, defendemos una ciudad más habitable, con más espacios verdes y pensada para las personas", remarcan. El colectivo concluye que el parque es un patrimonio común y que continuará con las movilizaciones para garantizar su protección.