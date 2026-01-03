El Campoamor volverá a llenarse de magia este sábado con la Gala Internacional del ilusionismo

Espectáculo Vive la Magia. - AYTO. OVIEDO

OVIEDO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este sábado vuelve al Teatro Campoamor un clásico por estas fechas: el Festival Internacional de Magia, que atrae a artistas y amantes de este arte desde todas las partes del mundo. Serán dos funciones a las 18.00 y a las 21.00 horas.

Uno de los momentos más destacados es la Gala Internacional de Magia, un espectáculo de primer nivel mundial que reúne a los mejores magos en sus respectivas especialidades y géneros.

Bajo la cuidada supervisión de Juan Mayoral y Violeta Zheng, se conforma un "show único y auténtico que combina elementos como la música, el humor, la iluminación y, por supuesto, el ilusionismo de máximo nivel con seis magos en escena".

Durante aproximadamente dos horas, los espectadores son transportados a un mundo mágico donde la sorpresa y la maravilla se entrelazan en un espectáculo inolvidable.