Cancelada la actuación de Mojinos Escozíos en Laviana

Cartel de la gira de Mojinos Escozíos - FESTIVAL REGODÓN

OVIEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las entidades A Mansalva y la Asociación Llavianeses Pol Descensu, organizadoras del Festival Regodón, han comunicado la cancelación de la actuación del grupo Mojinos Escozíos, programada para el próximo 20 de agosto en Pola de Laviana (Asturias).

La cita formaba parte del cartel oficial del evento y de la gira del 30 aniversario de la banda, tras la firma del correspondiente contrato efectuada hace varios meses. Según han informado las entidades promotoras, la representación del grupo, Efede Producciones, ha notificado la imposibilidad de llevar a cabo el concierto contratado a causa de un compromiso previo adquirido por uno de los integrantes de la formación al margen de su representante.

Desde la organización han subrayado el cumplimiento escrupuloso de sus obligaciones contractuales, asegurando que han abonado por adelantado el 50 por ciento del caché del conjunto musical.

Asimismo, las entidades organizadoras han señalado que han solicitado reiteradamente al representante del grupo la publicación de un comunicado conjunto en sus canales oficiales y redes sociales para esclarecer la situación ante el público, colaboradores e instituciones, sin haber recibido respuesta alguna hasta el momento.

Este "incumplimiento de contrato", añaden, ha obligado a la dirección del festival a trabajar en un margen de tiempo extraordinariamente reducido para reorganizar la producción, comunicación y programación del evento. A pesar de ser una situación ajena a su voluntad, los promotores han lamentado profundamente las molestias generadas a escasos días del inicio del certamen.

Finalmente, A Mansalva y la Asociación Llavianeses Pol Descensu han confirmado que se encuentran trabajando para garantizar la continuidad de la programación e incorporar a un nuevo artista, cuyo nombre se anunciará en breve para sustituir a la banda el 20 de agosto. Igualmente, han agradecido la comprensión de los asistentes y el apoyo de profesionales, colaboradores e instituciones para mantener adelante el Festival Regodón.