Cancelado el concierto que Ilegales iba a ofrecer el domingo en Oviedo

Archivo - Jorge Martínez, de Ilegales - CAPTURA DEL VIDEOCLIP DE ILEGALES - Archivo

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concierto que la banda de rock Ilegales iba a ofrecer este domingo 14 de septiembre en las Fiestas de San Mateo de Oviedo ha quedado cancelado.

Así lo ha confirmado la promotora mediante un comunicado en el que señala que el vocalista y líder de la banda, Jorge Martínez, ha tenido que ser sometido a una intervención quirúrgica que le impide estar disponible el domingo.

"Queremos enviar todo nuestro cariño y apoyo a Jorge en su recuperación, y agradecer a los seguidores de la banda su comprensión y apoyo en este momento", señalan en el citado comunicado.