La candidata a la Coordinación Autonómica de Podemos, Olga Blanco, pide un debate con su oponente en las primarias

OVIEDO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Coordinación Autonómica de Podemos Asturies, Olga Blanco, ha pedido este miércoles "sentarse a hablar y poder celebrar un debate con el otro candidato, Diego Ruíz de la Peña. "Me parece que en una campaña, además, en esta campaña que estamos hablando mucho de nosotros mismos, es necesario que haya un debate entre las dos candidaturas", ha dicho.

No obstante por ahora ese debate parece lejano ya que Blanco ha indicado que, aunque "quiere y lo ha intentado", todavía no ha podido hablar con su contrincante.

La abogada Olga Blanco es la candidata que está próxima al sector de Covadonga Tomé, la diputada autonómica que fue expulsada por la organización morada, mientras que Diego Ruíz de La Peña encabeza la otra candidatura, próxima a la dirección nacional.

"Parecía imposible pero hemos llegado hasta aquí. Los obstáculos fueron muchos, hemos dejado atrás a 35 compañeros que a lo mejor deberían estar aquí y no yo. Yo lo vuelvo a decir como el primer día, me presento porque otros no pueden estar aquí, nosotros lo digo siempre, no queremos el poder, queremos hacer política", ha indicado Blanco en declaraciones a los medios.

Blanco ha incidido en que si bien han logrado sortear todos los obstáculos para llegar hasta aquí, son muy conscientes de que seguirán teniendo otros muchos. "Obstáculos todos, sí contamos con ellos. Los puentes están rotos. Yo oigo la otra candidatura y lo veo, pero nosotros vamos a nadar hasta la otra orilla", ha insistido.

Por eso ha indicado que lo que harán por su parte es "poner toda la ilusión del mundo y hablar de propuestas y de medidas que llevan en su programa". Una de esas medidas ya la ha adelantado este miércoles y pasa por hacer de Asturias la primera comunidad autónoma que tenga la educación toda gratuita, las matrículas de las universidades también, una medida que ya se da en 11 países de Europa.