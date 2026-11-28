Los principales candidatos al Congreso de Asturias con imágenes de este sábado, salvo la de Figaredo que corresponde a una captura de un vídeo del partido - PP, PSOE, FA Y CAPTURA DE X DE VOX ASTURIAS

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los principales candidatos asturianos al Congreso de los Diputados dedican la jornada de este sábado, día de reflexión antes de las elecciones generales del domingo, a descansar con planes centrados en el deporte y la familia principalmente.

Así, el cabeza de lista de Frente Ampliu, Juan Ponte, ha salido a correr con Marea, una galga, y con la deportista profesional Bárbara Camblor.

La número uno de la candidatura del PSOE al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, ha descansado también y ha salido a pasear por Oviedo con amigos, para conocer el mercadillo de Navidad.

Mientras, la cabeza de lista del PP, Ángela Pumariega, también ha estado rodeada de los suyos este sábado. Ha dado un paseo por Gijón y se ha ido luego a casa para poner el árbol de Navidad. Más tarde se ha trasladado a Turón a una comida y luego la tarde tiene previsto asistir a la Gala de la Vela Asturias, que tendrá lugar en el Club de Regatas de Gijón

Por último, el cabeza de lista Vox por Asturias al Congreso de los Diputados, José María Figaredo, ha decidido pasar el sábado rodeado de su familia en Madrid, donde votará este domingo.