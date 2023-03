Canga (PP) valora la colaboración entre CCAA pero lamenta que Barbón vaya "a remolque" de otros presidentes autonómicos

OVIEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia del Principado, Diego Canga, ha valorado este martes la colaboración entre comunidades aunque lamenta que el presidente autonómico y candidato socialista a la reelección, Adrián Barbón, vaya "a remolque" de otros presidentes autonómicos.

Así lo ha dicho en respuesta a los medios con motivo de la cumbre celebrada este lunes en Bilbao con presencia de los presidentes de Euskadi, Cantabria, Asturias y Galicia, en la que propusieron impulsar el 'Eje Atlántico', creando para ello una 'Macrorregión Atlántica'.

"Siempre es interesante que se aúnen comunidades", dijo, poniendo en valor que se haga además entre administraciones de "signos políticos distintos". No obstante, ha matizado que habrá que ver si eso "se traslada de verdad en gestiones concretas" ante la Unión Europa o queda en una "bonita foto".

Además, ha remarcado que Barbón "va a remolque" de otros presidentes, haciendo referencia a Miguel Ángel Revilla respecto a las cercanías ferroviarias y ahora a Iñigo Urkullu.

Así, se ha mostrado "escéptico" hasta que "no se vean resultados" para obtener financiación europea, al tiempo que reprochó a Barbón que no haya ido "nunca" a Bruselas a "defender los intereses de Asturias". "Los antecedentes de barbón no invitan al optimismo", zanjó.