El Principado adjudica por 3,6 millones la modernización del abastecimiento de agua de Cangas del Narcea - PRINCIPADO

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado en 3.625.160 euros la modernización del sistema principal de abastecimiento de agua de Cangas del Narcea, un proyecto estratégico para asegurar un servicio esencial para la población con mayores garantías de calidad, continuidad y seguridad. Se trata de una de las mayores inversiones realizadas en un concejo por el Gobierno de Asturias en esta materia.

Según ha detallado este miércoles el Principado en una nota de prensa, los trabajos, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), beneficiarán tanto a la capital del municipio como a las localidades de La Riela, Chanu, Las Barzaniel.las, La Imera, L.lumés y Oubanca, a las que abastece este sistema.

La obra resolverá las principales debilidades del actual abastecimiento, como el deterioro de la conducción principal entre la captación del río Yema y la estación de tratamiento de La Riela, las limitaciones de la planta potabilizadora tras los daños ocasionados por un desprendimiento y el envejecimiento de varios depósitos. De este modo, se robustecerá la capacidad de respuesta de la red y se asegurará la calidad del agua, especialmente en episodios de lluvias intensas.

Está prevista la renovación integral de todos los elementos fundamentales del sistema; la sustitución de 2,25 kilómetros de la conducción principal entre la captación del río Yema y la estación de tratamiento de La Riela; la ampliación y modernización de la planta potabilizadora, y la rehabilitación de los depósitos de La Riela 1 y El Fuejo 1, así como la construcción de un nuevo depósito con capacidad para 2.350 metros cúbicos.

La intervención permitirá aplicar un tratamiento más eficaz a las aguas, fortalecerá la seguridad y fiabilidad de la red e incrementará la capacidad de regulación y almacenamiento. También garantizará la continuidad del suministro durante 36 horas, como mínimo, en caso de avería o interrupción del servicio, al tiempo que reforzará su resiliencia frente a fenómenos meteorológicos adversos y otras incidencias.