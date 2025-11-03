La cantante estadounidense Lilly Hiatt actúa este jueves en la Factoría Cultural de Avilés

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora estadounidense Lilly Hiatt ofrecerá este jueves, 6 de noviembre, un concierto en la Sala Escénica de la Factoría Cultural de Avilés a las 21.00 horas, dentro del ciclo Factoría Sound.

La artista presentará un repertorio que recorre distintas geografías del rock norteamericano, con una voz que combina firmeza y vulnerabilidad y una guitarra que oscila entre el músculo del rock y la calidez del country.

Las entradas para la actuación están casi agotadas, con precios de 13,60 euros en venta anticipada y 16 euros el día del concierto. Se pueden adquirir en la Casa de Cultura de Avilés, en la red de cajeros Unicaja y a través de la web Uniticket .

Hiatt, nacida en Los Ángeles y criada en Tennessee, comenzó a destacar con sus primeros discos hasta que su álbum Trinity Lane (2017), producido por Michael Trent (Shovels & Rope), consolidó su identidad artística. Desde entonces, ha girado junto a artistas como John Prine, Margo Price, Drive-By Truckers o Hiss Golden Messenger, cultivando un estilo marcado por letras confesionales y una energía que conecta con el público desde la honestidad más pura.

Su último trabajo, 'Forever', compuesto y grabado en su hogar a las afueras de Nashville junto a su marido Coley Hinson, explora temas como el crecimiento, el cambio, la ansiedad y la autoaceptación, combinando rock alternativo, folk y psicodelia luminosa.

El concierto de Lilly Hiatt será el penúltimo del trimestre del ciclo Factoría Sound, que cerrará el 19 de diciembre con Moonshine Wagon, el grupo alavés que ha conquistado Europa con su mezcla de bluegrass y heavy, con todas las entradas ya agotadas.