Canteli asegura que la "reconquista asturiana" del PP ha de comenzar por los ayuntamientos

OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo y candidato a la reelección por el PP, Alfredo Canteli, ha asegurado este lunes que la "reconquista asturiana" del partido ha de comenzar por los ayuntamientos, y se ha mostrado confiado en que el PP va a conseguir un mayor número de alcaldías en Asturias el próximo 28 de mayo.

Canteli ha sido el encargado de abrir el mitin que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado en el vestíbulo del Palacio de Congresos y Exposiciones Ciudad de Oviedo, acompañado por el candidato del PP a la Presidencia del Principado, Diego Canga.

El alcalde ha asegurado que ganar más alcaldías y que Canga gobierne en Asturias es un objetivo "ambicioso" pero también "realista y necesario". "Un reto que debemos afrontar con humildad, conscientes de que la reconquista asturiana ha de comenzar desde los ayuntamientos", ha dicho.

Para el candidato 'popular' el "resurgir municipalista del PP" va a ser "la clave". En Oviedo, ha dicho, trabajan "incansablemente" por alcanzar la mayoría absoluta para "seguir construyendo el mejor futuro para los ovetenses". En la capital asturiana, ha agregado, no puede haber "bajo ningún concepto" otro tirpartito de la "izquierda radical". "No, por favor", ha pedido, criticando a "otros partidos", en alusión a la situación de Ciudadanos en el Ayuntamiento, que "han abrazado el populismo de la izquierda desnortada". En Oviedo, ha subrayado, "no hay" opción más "seria y sensata" que el PP.

El próximo 28 de mayo, ha agregado, el PP tiene la "oportunidad histórica" de cambiar el rumbo político de la región. "Tenemos que lograrlo", ha apostillado, porque Asturias "no puede permanecer un día más bajo la parálisis del PSOE". El Principado, ha agregado, "no puede seguir gobernado por un presidente que, lejos de trabajar por los asturianos, lo hace sin descanso para perpetuar a Pedro Sánchez en el poder".

FEIJÓO ASEGURA QUE CANTELI OBTENDRÁ LA MAYORÍA ABSOLUTA

El presidente del PP ha intervenido tras Canteli ante un aforo de 1.300 personas para afirmar que "Oviedo tiene uno de los mejores alcaldes de España".

Se ha mostrado confiado el líder del PP en que Canteli "ofrecerá una mayoría absoluta en Oviedo" después de haber logrado recuperar la Alcaldía para el PP en 2019. Feijóo ha asegurado además que el PP "va a ganar en muchos más sitios".

Por otro lado, el presidente del PP ha ensalzado la figura de Canteli y Diego Canga por ser "ejemplo de experiencia" que no han llegado a la Alcaldía ni a la candidatura autonómica después de dedicarse "exclusivamente" a un partido político.