Canteli censura la gestión del Principado: "No hacen nada ni permiten que otros lo hagan"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queip durante la firma del manifiesto. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha afirmado este domingo que el manifiesto firmado junto al resto de alcaldes y alcaldesas del PP refleja la situación de "quiebra total" que, a su juicio, padece el Principado de Asturias. Asimismo, ha acusado al Ejecutivo autonómico de actuar con "radicalismo y extremismo" y ha censurado que "no hacen nada ni permiten que otros lo hagan".

Tras la rúbrica del documento, Canteli ha defendido la necesidad de este acto "para sacar a la luz los grandes problemas que tiene Asturias y que nadie les da soluciones". En este sentido, se dirigió al presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, para apuntar que el texto "no lo dice todo" y que, en el futuro, "tiene que decir mucho más todavía".

El regidor de la capital asturiana ha aludido de forma directa a la "polémica" que mantiene con el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón y con "algún consejero". En concreto, se ha referido al responsable de Movilidad, Alejandro Calvo: "Un consejero no puede decir nunca que en Oviedo nunca se hará una Ronda Norte. No lo admito radicalmente porque él está hoy y mañana no va a estar".

Canteli ha contrapuesto esta situación con la de otras provincias vecinas. "La petición nuestra es una petición cara, claro que es cara, pero yo leía que en León se va a hacer una ronda y nadie le puso pegas". El primer edil confía en que que el líder de los 'populares' asuma el proyecto de la Ronda Norte. "Espero que el Partido Popular escuche a Álvaro y espero que nuestro presidente muy pronto hable de la Ronda Norte", ha apostillado

El alcalde de Oviedo ha trasladado su "apoyo total" al PP y se ha mostrado dispuesto a colaborar "en lo que pueda siempre". Canteli espera que el PP duplique el número de alcaldes en las próximas elecciones, fijando el objetivo de pasar de 17 a "por lo menos" 35 alcaldías. "Espero que no me echen a mí, pero a ninguno de vosotros, y que crezcamos todos juntos para hacer una vida mejor", ha concluido.