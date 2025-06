Canteli defiende el aparcamiento subterráneo del Campillín porque es una "necesidad" y "no afecta al parque"

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha defendido este domingo la construcción del aparcamiento subterráneo en el Campillín, negando que afecte al parque y asegurando que el proyecto responde a una demanda vecinal. "Nunca me habréis oído hablar del Campillín, es el parking de Santo Domingo, no toca el parque para nada. Lo vamos a hacer porque lo piden los vecinos del Antiguo, porque es una necesidad en esa zona y porque no molesta a nadie", ha afirmado durante su participación en la Jira del Sagrado Corazón.

Canteli ha criticado a quienes se oponen a la actuación, asegurando que "molesta solo a los que dicen que no a todo, los mismos que no quieren el Calatrava, ni La Vega, ni la Fábrica de Gas, los mismos que dicen no a la evolución de Oviedo".

El regidor ha hecho estas declaraciones desde el Naranco, donde ha asistido a la tradicional misa del Sagrado Corazón, una cita que ha dicho apoyar "desde que era presidente del Centro Asturiano" y a la que acude "siempre que puede". Ha destacado la importancia de este acto en un entorno que ha definido como "un gran monumento tatotémico para todos los ovetenses".

PROYECTO DE LA RONDA NORTE

Canteli también se ha pronunciado sobre el proyecto de la Ronda Norte, que ha calificado de "enquistado" pero "imprescindible" para la ciudad. "Ni está ni se la espera, pero pelearé a muerte por ello", ha subrayado, defendiendo que el trazado previsto "no toca el Naranco" y reiterando su apuesta por un túnel. "Si no lo conseguimos con este gobierno, espero que pronto cambie y lo logremos con otro", ha añadido.

Respecto al cuidado del entorno natural del Naranco, ha asegurado que el Ayuntamiento trabaja "permanentemente" en su mantenimiento, con accesos limpios y planes de empleo específicos para su conservación. "Hay que defenderlo, es una de las cosas grandes que tiene Oviedo", ha concluido.