Canteli destaca la oferta de la capital asturiana: "Oviedo tiene muchas cosas que ofrecer"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, participa en la inauguración del stand de Oviedo en Fitur. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo ha participado este miércoles en la inauguración del stand de Oviedo en la Feria Internacional de Turismo Fitur, donde ha destacado la oferta ovetense, asegurando que "Oviedo tiene muchas cosas que ofrecer".

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, durante su intervención el regidor puso en valor la gastronomía local, recordando la experiencia como Capital Española de la Gastronomía en 2024, así como la designación de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte en 2026, y la candidatura para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.

A ello Canteli ha sumado el patrimonio histórico, con la Catedral y el Prerrománico asturiano, los museos, la cercanía tanto a la costa como a la montaña, y "una ubicación que permite disfrutar del mar y de la nieve en un mismo día".

El alcalde ha puesto también en valor "la seguridad, la limpieza, la comodidad para visitar y vivir, y una hostelería de primer nivel, fruto del trabajo, la innovación y el compromiso del sector".

CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE

Tras la inauguración, la capital del Principado ha presentado su designación como Ciudad Europea del Deporte 2026, en un acto celebrado en el stand del Ayuntamiento de Oviedo. La presentación corrió a cargo de la tercera teniente de alcalde y concejala de Deportes, Concepción Méndez Suárez, quien subrayó que este reconocimiento "no solo honra a Oviedo, sino que compromete a la ciudad con un modelo basado en la salud, el bienestar, la convivencia y el futuro".

Tras la proyección del vídeo de Embajadores, la edil destacó que la pieza refleja "la esencia de Oviedo", una ciudad que "se proyecta al mundo a través de referentes deportivos de primer nivel" como Fernando Alonso, Manuel Díaz-Vega, Eva Otero, Santi Cazorla, Beatriz Álvarez, Juan Mata, Samuel Sánchez, Carmen López, Iyana Martín y Alberto Suárez Laso.

La concejala puso en valor el deporte como "motor turístico y social", señalando que Oviedo cuenta con cerca de 400 espacios deportivos y una red de instalaciones modernas que permiten la práctica deportiva durante todo el año, tanto para la ciudadanía como para quienes visitan la ciudad.

Asimismo, avanzó que en 2026 se desarrollará un "ambicioso programa" con más de 60 eventos deportivos, consolidando a Oviedo como referente del turismo saludable y familiar.