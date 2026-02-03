Canteli (PP) acusa a Barbón de "no hacer todo lo que tiene que hacer" para llevar a Oviedo la Agencia de Salud Pública

Archivo - El presidente del Principado, Adrián Barbón, recibe al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha reprochado al presidente del Principado, Adrián Barbón, que "no está haciendo todo lo que tiene que hacer" para conseguir que la Agencia Estatal de Salud Pública se instale finalmente en Oviedo y le ha pedido que salga "a la palestra" y lo defienda "con claridad".

El regidor ha intervenido en el pleno municipal de este martes ante un ruego presentado por IU-Convocatoria por Oviedo en el que pedía que el Ayuntamiento haga "un último intento" para lograr que la sede se instale en la capital asturiana.

Ante este ruego, Canteli ha reconocido que está "preocupado" porque el momento actual es "muy propicio" para dar un impulso a la candidatura ovetense, pero "el que tiene que marcar el gol, el delantero-centro, ni está ni se le espera". "No porque yo no se lo recuerde permanentemente", ha dicho, remarcando que habló con Barbón antes de Fitur, en Fitur y el viernes pasado. "¿Qué más puedo hacer yo?", se ha preguntado, señalando que ir a Madrid "por libre" puede "hasta perjudicar la situación".

Canteli ha contrapuesto la actitud del presidente autonómico con la de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, quien está "volcada totalmente" con la candidatura de Oviedo para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública.