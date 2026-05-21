Canteli (PP) dice que no recuerda "en absoluto" la denuncia de la Junta de Personal de 2023 sobre presiones en Urbanismo

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha negado este jueves que existan irregularidades en el área de Urbanismo y ha asegurado que no recuerda "en absoluto" haber recibido el escrito de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Oviedo en 2023 en el que los funcionarios ponían en su conocimiento las presiones del exdirector general de Urbanismo, Jorge Fernández-Mier, a los trabajadores.

En unas declaraciones a los medios el regidor ovetense ha subrayado que "es una mentira rotunda" que haya habido irregularidades en Urbanismo. "Nunca las hubo, hubo simplemente una denuncia a finales del año pasado", ha enfatizado, en referencia a la enviada al primer teniente de alcalde, Mario Arias, y el concejal delegado de Licencias, José Ramón Pando, en diciembre de 2025. El contenido de esos correos electrónicos llegó a los grupos municipales en forma de anónimos en abril de este año.

En esa denuncia, relata el alcalde, se decía que el antiguo director general de Urbanismo "apretaba mucho" en el departamento, "en exceso". "Eso es todo lo que yo conozco", ha subrayado, asegurando que el documento de 2023 que desveló este mismo jueves el PSOE ovetense, no le llegó "nunca", a pesar de que era el único destinatario. "Que yo sepa no, tengo bastante buena memoria pero bueno, yo no recuerdo en absoluto ese documento", ha asegurado.

La prueba de que no tenía conocimiento, ha dicho, es que el director general presentó la dimisión "al día siguiente" de recibir la denuncia de 2025. "Anteriormente no hubo nada, que yo sepa", ha insistido, para después asegurar que a él "no le tiembla la mano" para cesar a una persona ni para dejar que se vaya.