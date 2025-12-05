Dimite el director de Urbanismo de Oviedo, Jorge Fernández-Mier: "Me voy con la sensación del deber cumplido"

Archivo - La plaza del Ayuntamiento de Oviedo y Trascorrales, vacías durante el Estado de Alarma. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier, ha dimitido este jueves de sus responsabilidades en el Consistorio, donde ocupaba la dirección general desde 2020 bajo el paraguas de la concejalía de Planeamiento Urbanístico, dirigida por Ignacio Cuesta.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo se reunió en una sesión extraordinaria y urgente para dar cuenta de la rescisión de la vinculación contractual con Fernández-Mier "a petición del interesado".

En un mensaje en Linkedin recogido por Europa Press, Fernández-Mier ha explicado que su etapa en el Ayuntamiento ha sido "tremendamente ilusionante" y le ha permitido "ver la realidad desde el otro lado".

"Me voy con la sensación del deber cumplido y con el sabor agridulce de que muchas cosas quedan aún en el tintero", ha indicado, asegurando que cierra esta etapa "con gratitud y emoción". "Me llevo recuerdos que guardaré toda la vida, amistades que trascienden el ámbito profesional y el orgullo de haber servido a mi ciudad con la mayor dedicación posible", ha agregado.