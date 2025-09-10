Canteli (PP) promete tener el presupuesto de Oviedo aprobado en tiempo y forma: "Como es norma de esta casa"

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha prometido este miércoles que el presupuesto municipal de 2026 estará aprobado "en tiempo y forma" como es "norma de esta casa".

Preguntado por los medios acerca de la elaboración de los presupuestos, el primer edil ha asegurado que antes del 31 de diciembre, las cuentas estarán aprobadas. Entre las inversiones previstas, el alcalde ha mencionado la pista de atletismo, la de hockey sobre patines de La Corredoria, o la retirada de la fuente de la plaza Longoria Carvajal.

Canteli ha explicado que varias de las actuaciones de 2026 tendrán que ver con la remodelación de plazas en el municipio. Así, ha destacado una actuación en una plaza de Otero y la remodelación de las cascadas del Parque del Oeste. "Las vamos a quitar", ha explicado, para instalar un escenario en la parte baja y aprovechar la escalera para hacer un pequeño teatro para los más jóvenes. También tiene planes para la Plaza de Italia, en la parte alta del Parque del Peste, "la plaza más bonita de Oviedo" y que "se está usando muy poco".

Preguntado sobre la evolución de los trabajos para iniciar la remodelación de la Plaza de Toros, el alcalde espera que a principios de 2026 ya está el proyecto de obra elaborado y pueda comenzar la obra a finales del año.

En cuanto a las obras en el parking de la Escandalera, Canteli ha destacado que va a ser "una realidad" pero no está seguro de que puedan comenzar las actuaciones antes de que finalice el mandato en 2027. "Es difícil", ha reconocido.

VIEJO HUCA

El alcalde, que ha comparecido ante los medios para presentar un nuevo camión de la basura 100% eléctrico que operará por el casco antiguo de la ciudad, también se ha referido a la reunión de la comisión sobre los derribos del viejo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Esta comisión, a la que se ha sumado recientemente la Tesorería General de la Seguridad Social, reunió ayer a todas las partes implicadas para abordar la demolición de edificios y el futuro ordenamiento del entorno.

Tras la reunión, Canteli ha asegurado este miércoles que se cree "pocas cosas". "Yo quiero ver realidades, quiero ver en qué para esa parálisis en el derribo de los edificios", ha subrayado, recordando que hay un contrato en vigor por cuatro millones de euros para unas demoliciones que deberían estar ejecutándose y se paralizaron en junio.

El alcalde se ha mostrado "preocupado" por esta zona de Oviedo y por la demora de doce años que arrastra tras el cierre del viejo hospital y su posterior abandono. "Barrunto que vamos a meternos en una demora de otros tantos", ha lamentado.