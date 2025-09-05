Carcedo (PSOE) aboga por una Asturias "inclusiva y hospitalaria" frente a "discursos xenófobos y deshumanizadores"

La portavoz socialista en la Junta General, Dolores Carcedo, durante su intervención en el Pleno institucional por el Día de Asturias. - JGPA

OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General del Principado, Dolores Carcedo, ha defendido este viernes la "política de la esperanza", el valor de los acuerdos parlamentarios y una visión de Asturias "inclusiva, solidaria y hospitalaria", frente a lo que ha definido como "discursos de xenofobia interesada y deshumanización".

Lo ha hecho durante su intervención en el Pleno institucional del Día de Asturias, que ha comenzado por citar al recién fallecido Xuan Bello, reivindicando la necesidad de construir armonía en tiempos de polarización. Carcedo ha reivindicado la política como herramienta de esperanza, convivencia y alianzas.

La parlamentaria socialista ha aprovechado para condenar "enérgicamente el genocidio del Estado de Israel contra el pueblo palestino". En ese contexto, ha subrayado que el Día de Asturias es también una jornada para reivindicar la concordia, la convivencia y la política útil.

Carcedo ha puesto en valor que el pasado curso político haya sido "pródigo en acuerdos", con leyes aprobadas como la de la red autonómica de escuelas infantiles, ciencia, proyectos estratégicos o la ley de presupuestos, que, según ha dicho, dan continuidad a "una acción de gobierno progresista y transformadora". También ha destacado el acuerdo alcanzado en julio sobre el modelo de financiación autonómica, que permite a Asturias "reclamar y defender sus intereses donde sea y ante quien sea".

En materia lingüística, Carcedo ha lamentado que no se alcanzara una mayoría para aprobar la oficialidad del asturiano y el eonaviego, aunque ha asegurado que la causa "no está perdida" y ha reivindicado la persistencia como vía para lograr "un objetivo irrenunciable". "No fue un fracaso, sino un éxito sin victoria", ha dicho, citando al jurista Jules Lobel, defendiendo la continuidad del impulso normativo y social hacia la cooficialidad.

Ha recordado también el reconocimiento internacional de la cultura sidrera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un ejemplo -ha dicho- de cómo Asturias ha sabido pervivir, transformarse e integrar el cambio sin perder su esencia.

Carcedo ha subrayado que Asturias es una tierra de acogida, mestiza y trabajadora, construida con la aportación "de miles de personas migrantes" que llegaron en el siglo XX al calor de la mina y la industria. En este sentido, ha defendido que esa "Asturias solidaria y transformadora" debe seguir siendo el modelo frente a los discursos excluyentes.

En clave parlamentaria, ha anunciado que el Grupo Socialista trabajará este nuevo curso por sacar adelante leyes como la de simplificación administrativa, reformas fiscales justas y progresivas, y políticas centradas en la educación, el feminismo, la igualdad y la innovación. Ha hecho hincapié en la necesidad de "proteger la red social que sostiene a la mayoría" y ha descartado las recetas basadas en recortes fiscales a las rentas altas que "terminan debilitando los servicios públicos esenciales".

Finalmente, ha alertado del riesgo que supone el avance de discursos contra la política y contra la democracia, instando a combatir la resignación con propuestas transformadoras, cooperativas y tangibles. "El Día de Asturias nos invita a reflexionar sobre qué significa nosotros y qué creemos que es posible", ha concluido, apelando a la humildad, la cooperación y el compromiso colectivo para "construir más días que, como decía el poeta, equilibren la armonía del mundo".