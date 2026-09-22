Carcedo (PSOE) destaca la apuesta de Barbón por consolidar la "fortaleza social" de Asturias

Dolores Carcedo - EUROPA PRESS

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Junta General del Principado de Asturias, Dolores Carcedo, ha querido destacar este martes la apuesta del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, por consolidar la "fortaleza social" de la comunidad autónoma.

Así lo ha manifestado la parlamentaria en una rueda de prensa tras la intervención inicial de Barbón en la primera jornada del Debate de Orientación Política.

La socialista ha apoyado la intervención del jefe del Ejecutivo autonómico y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad colectiva para la aprobación de las medidas en tramitación y para frenar los discursos extremistas, apelando a la responsabilidad colectiva, empezando por los grupos o las fuerzas políticas de la Cámara, para poder "poner freno a esa ola reaccionaria, a esos discursos de odio y reaccionarios que afectan a la convivencia y dividen a la sociedad".

Carcedo ha valorado la solidez del proyecto de gobierno presentado por Barbón y ha asegurado que ha sido "una buena intervención del presidente, reflejo de la experiencia de sus siete años de gestión y también de la asistencia de un proyecto político de progreso para Asturias que se está desarrollando a lo largo de todo este tiempo".

"Ha hecho un buen diagnóstico de la situación económica y social de Asturias y la ha enmarcado también en la situación política, nacional e internacional que nos afecta a todos en el día a día", ha comentado.