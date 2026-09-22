Tomé ve "plano" y "electoralista" el discurso inicial de Barbón (PSOE)

Covadonga Tomé - EUROPA PRESS

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias, Covadonga Tomé, ha dicho que la primera intervención del presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), en el Debate de Orientación Política ha sido un discurso "plano", "electoralista" y que contiene anuncios "propios de la derecha", sobre todo en lo que se refiere a rebajas fiscales.

En una rueda de prensa posterior a la reunión, Tomé ha lamentado que el socialista no haya concretado medidas en áreas clave. Así, ha hablado de falta de propuestas específicas en vivienda y sanidad. "Dijo que iba a hacer grandes anuncios y se quedó en voy a anunciar el anuncio porque no anunció absolutamente ninguna medida", ha resumido.

La diputada ha argumentado que las políticas progresistas deben enfocarse en mejorar el acceso a derechos básicos, afirmando que "eso se consigue efectivamente haciendo política para que las vidas de las personas sean mejores, para que la gente tenga acceso a una vivienda digna, para que la gente llame a su centro de salud y le contesten, y le den cita de un día para otro".

"¿Cómo puede decir un presidente progresista que la vivienda tiene que ser un derecho mucho antes que un negocio? No, mucho antes que un negocio no. No puede ser un negocio nunca", ha añadido Tomé.

Finalmente, Tomé ha calificado el discurso como "bastante plano, en clave electoralista" y ha criticado el anuncio de rebajas fiscales, considerando que "hizo casi más anuncios propios de la derecha que de un verdadero gobierno progresista", concluyendo que "hacen falta otra fuerza en Asturias" para impulsar verdaderas políticas progresistas.