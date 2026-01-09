Cáritas Diocesana recoge el Premio al Proyecto de Promoción del Voluntariado por 'Proyecto Alba'

Posado ante las cámaras en la entrega del premio Cáritas - EUROPA PRESS

OVIEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana ha recogido este viernes en el Ayuntamiento de Oviedo el Premio al Proyecto de Promoción del Voluntaridado por 'Proyecto Alba', iniciativa con 34 años de trayectoria que actualmente cuenta con 81 personas voluntarias.

El galardón promovido desde la concejalía de Políticas Sociales, reconoce tanto la labor de las entidades sociales como el compromiso de quienes integran su voluntariado, distingue proyectos que trabajan en ámbitos tan esenciales como la inclusión social, la cooperación al desarrollo, el medioambiente, la protección civil, el ámbito sociosanitario o los derechos humanos.

De 'Proyecto Alba' de Cáritas Diocesana de Oviedo el jurado destacón el alto número y diversidad de personas voluntarias implicadas (81 en total, de distintas edades y perfiles); el nivel de compromiso y dedicación que permite mantener seis centros abiertos dos días por semana, ofreciendo actividades educativas, de ocio saludable y participación comunitaria; el impacto social del programa, que atiende a 98 niños y adolescentes y presta apoyo y acompañamiento a 71 familias; la formación continua y específica que reciben las personas voluntarias; y la organización interna y liderazgo compartido del voluntariado, con personas que asumen responsabilidades de coordinación y acompañamiento.

Tras recibir el galardón, la directora de Cáritas Asturias, Elsa Suárez, ha agradecido el premio. "Es un orgullo para mí estar representando hoy a Cáritas Diocesana y haciéndolo no solo como directora, sino también como voluntaria, porque también soy voluntaria", ha afirmado Suárez.

La responsable de Cáritas Asturias ha destacado que "la esencia y la base de Cáritas es un voluntariado" y que actualmente cuentan con más de 1.500 voluntarios en la región. "Concretamente aquí en el Proyecto Alba, nuestro servicio se desarrolla en torno a unas 500 personas y de estas 500 hoy reciben el premio los 81 voluntarios que constituyen o conforman el Proyecto Alba", ha explicado.

Suárez ha insistido en que el objetivo del Proyecto Alba es "intentar que la pobreza no vaya de generación en generación" y que "el haber nacido o haber llegado a un entorno desfavorable no sea el motivo para que un niño pueda disfrutar de una infancia digna en compañía de su familia y amigos, compañeros de colegio, como cualquier niño en una situación más favorecida".

Además, la directora de Cáritas Asturias ha agradecido "a los responsables técnicos de programa y proyectos que con su trabajo tan necesario dan soporte y formación continua a este tipo de voluntarios".