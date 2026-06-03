Cáritas responde a la tensión vecinal en el Cano Mata de Oviedo: "No podemos incidir en el derecho a moverse libremente"

El secretario general de Cáritas Diocesana de Oviedo, Ramón Méndez-Navia. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Cáritas Diocesana de Oviedo, Ramón Méndez-Navia, ha asegurado este miércoles que la entidad trabaja "como siempre" en el Albergue Cano Mata de Oviedo, pero ha recordado que la entidad trabaja de puertas adentro, por lo que en la calle "no puede incidir en el derecho de las personas a moverse libremente".

Preguntado por los periodistas acerca de las quejas de los vecinos de San Lázaro y Otero por la situación en las inmediaciones de este recurso para personas sin hogar, Méndez-Navia ha asegurado que la labor sigue ejerciéndose "con rigor, calor a las personas y calidad técnica". "Eso es lo que hay de puertas adentro", ha dicho, asegurando que también se intenta trabajar en la "educación de calle".

"Podemos comprender el malestar de los vecinos", ha dicho para después asegurar que el Ayuntamiento está trabajando en ámbitos de "seguridad y orden" en el entorno.