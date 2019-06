Carmen Arbesú (PSOE), nueva alcaldesa de Langreo, se compromete a gobernar por una "ilusión colectiva"

Publicado 15/06/2019 13:16:10 CET

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo ha celebrado este sábado la sesión plenaria extraordinaria en la que se ha constituido la nueva Corporación Municipal y la candidata del PSOE, Carmen Arbesú, ha resultado elegida nueva alcaldesa de la localidad, como lista más votada con 9 ediles de 21, comprometiéndose a gobernar por una "ilusión colectiva".

La alcaldesa, en su primera intervención tras resultar elegida, ha asegurado que el Langreo que piensa es "un proyecto y una ilusión colectiva" que "necesita las aportaciones de todos, de todas".

"Vivimos juntos para cuidarnos y protegernos, para que nadie se quede atrás en nuestra sociedad. A buscar la manera de aplicar tan noble ideal a las circunstancias de Langreo en nuestro presente prometo dedicar todos mis esfuerzos y todos los recursos del Ayuntamiento mientras sea alcaldesa. Espero contar con toda vuestra ayuda", ha remarcado.

De este modo, ha afirmado que se esforzará desde la "humildad" por ser, en cada minuto del mandato, "una alcaldesa para todos y todas". Y con esa intención ha señalado alguno de los principales retos del municipio como combatir el paro, garantizar la calidad de los servicios públicos e impulsar nuevas actividades para el siglo XXI, sin renegar del modelo de la minería y la industria pesada que "forjaron" al concejo.

"La bolsa de los vientos de la descarbonización y la transición energética se ha abierto y ya no hay forma de volver a recoger esos nuevos aires. Tenemos que pensar en nuevas actividades, en las formas de producir del siglo XXI y, en tanto las encontramos, defender hasta el final nuestros vínculos de dos siglos con el carbón y la industria pesada", ha aseverado.

Arbesú, que hizo referencia a la labor del anterior alcalde, Jesús Sánchez, y al trabajo de la corporación saliente, tuvo también palabras para sus padres y su pueblo, Lada. "Soy la primera mujer del pueblo que ocupará este cargo y, si no me fallan las cuentas, solo la segunda persona de Lada que llega a la alcaldía, y ya ha pasado más de un siglo desde los dos mandatos de mi antecesor, Gabino Alonso. Permítanme, pues, un pequeño desahogo personal por esas circunstancias y una celebración que me gustaría compartir con toda Lada. Una de las suyas será alcaldesa", ha resaltado.

Con todo, Carmen Arbesú asume los próximos cuatro años de mandato con la voluntad de alcanzar el necesario "consenso" municipal para afrontar los "desafíos" de Langreo. "Solo así nos apartaremos del camino del declive y podremos volver a una posición pujante en Asturias y reconocida en España", ha defendido.