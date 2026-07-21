El Carmín concluye con 56 atenciones sanitarias y ningún incidente grave en una edición "excepcional"

Rueda de prensa celebrada este mediodía en la sala de juntas del Ayuntamiento para hacer balance del dispositivo de seguridad y de las intervenciones sanitarias registradas ayer durante la romería de El Carmín. - AYTO. DE SIERO

SIERO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hospital de campaña instalado en la entrada del prao de La Sobatiella ha contabilizado un total de 56 intervenciones durante la jornada festiva de El Carmín 2026. Del conjunto de personas atendidas, únicamente se han realizado cuatro traslados hospitalarios: dos por intoxicación etílica, uno por quemaduras y uno por traumatismo por agresión.

Según ha informado en rueda de prensa el alcalde de Siero, Ángel García, esta cifra de asistencias ha sido inferior a la registrada en la edición anterior. En concreto, se han registrado 20 intervenciones por cortes, 19 por traumatismos, picaduras u otras causas, 10 por intoxicación etílica, dos por irritación ocular debida al uso de espuma, dos por quemaduras, dos por crisis de ansiedad y una por traumatismo derivado de agresión.

El alcalde ha presentado este mediodía el balance del dispositivo de seguridad y de las intervenciones sanitarias y ha agradecido el trabajo de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y de los servicios de limpieza por su labor para garantizar el desarrollo tranquilo de las fiestas. Del mismo modo, el regidor ha felicitado a los vecinos y vecinas de Pola de Siero por su contribución al buen ambiente y por mantener viva la celebración.

Para García ha sudo "un Carmín excepcional". El regidor ha destacado la gran afluencia de público registrada durante todo el fin de semana y ha resaltado el buen comportamiento general de los asistentes y la ausencia de incidentes de gravedad.